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खराब मौसम की वजह से वाराणसी और काठमांडू जाने वाले चार विमान लखनऊ डायवर्ट, उड़ानों की सेफ लैंडिंग

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : काठमांडू और वाराणसी में खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से सोमवार सुबह चार विमानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. इनमें वाराणसी और काठमांडू जाने वाली दो-दो उड़ानें शामिल हैं. इन सभी विमानों की लखनऊ एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग कराई गई. अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह दिल्ली से वाराणसी जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान (6E 6246) के पायलट ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी. एटीसी से अनुमति मिलने के बाद सुबह 7:05 बजे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. इसी तरह बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो की दूसरी उड़ान (6E 6558) की भी वाराणसी में मौसम खराब की वजह से लखनऊ में भी लैंडिंग कराई गई.

काठमांडू जा रहे दो विमानों की भी सेफ लैंडिंग