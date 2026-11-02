खराब मौसम की वजह से वाराणसी और काठमांडू जाने वाले चार विमान लखनऊ डायवर्ट, उड़ानों की सेफ लैंडिंग
सभी यात्री विमान में सवार हैं. मौसम ठीक होने के बाद ये विमान लखनऊ से रवाना होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:37 PM IST
लखनऊ : काठमांडू और वाराणसी में खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से सोमवार सुबह चार विमानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. इनमें वाराणसी और काठमांडू जाने वाली दो-दो उड़ानें शामिल हैं. इन सभी विमानों की लखनऊ एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग कराई गई. अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा.
जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह दिल्ली से वाराणसी जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान (6E 6246) के पायलट ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी. एटीसी से अनुमति मिलने के बाद सुबह 7:05 बजे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. इसी तरह बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो की दूसरी उड़ान (6E 6558) की भी वाराणसी में मौसम खराब की वजह से लखनऊ में भी लैंडिंग कराई गई.
काठमांडू जा रहे दो विमानों की भी सेफ लैंडिंग
इधर चीन से काठमांडू जा रहे हिमालय एयरलाइंस के अंतरराष्ट्रीय विमान (H 9226) को खराब मौसम की वजह से सुबह 7:40 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उताया गया. इसके अलावा, सुबह 8:15 बजे दुबई से काठमांडू जा रहे फ्लाईदुबई के विमान (FZ8399) की भी लखनऊ एयरपोर्ट सेफ लैंडिंग कराई गई.
लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, काठमांडू और वाराणसी में मौसम खराब होने के चलते विमान के पायलटों ने लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी थी. लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से अनुमति मिलने के बाद सभी विमानों की लैंडिंग कराई गई. सभी यात्री विमान में सवार हैं. मौसम ठीक होने के बाद ये विमान लखनऊ से रवाना होंगे.
ये भी पढ़ें- Vande Bharat Sleeper Train; बुकिंग खुलते ही सीटें फुल, किराया राजधानी एक्सप्रेस से भी कम