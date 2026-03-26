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Indian Railways : कोटा होकर चल रही चार फेस्टिवल ट्रेन को समर स्पेशल में किया तब्दील, जुलाई तक चलेगी

कोटा रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat (File) )

कोटा : रेलवे ने होली के अवसर पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित की थी. इनमें चार ट्रेनों को पर्याप्त यात्रीभार मिल रहा है. ऐसे में इन्हें समर स्पेशल के रूप में संचालित किया जा रहा है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वडोदरा से गोरखपुर व मऊ आने और जाने वाली चार ट्रेनों की समय सीमा बढ़ा दी है. ट्रेन नंबर 09111 वडोदरा गोरखपुर वीकली को 30 मार्च से 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है. वापसी में आने वाली ट्रेन 09112 गोरखपुर वडोदरा वीकली ट्रेन को 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इस ट्रेन के आने और जाने की 18-18 ट्रिप बढ़ाई गई है. इसी तरह से ट्रेन नंबर 09195 वडोदरा मऊ वीकली एक्सप्रेस को 4 अप्रैल से 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है. वापसी में आने वाली 09196 मऊ वडोदरा वीकली एक्सप्रेस को 5 अप्रैल से 26 जुलाई तक बढ़ाया गया है. ट्रेन के आने और जाने की 17-17 ट्रिप बढ़ाई गई है. ट्रेन नंबर 09111 वडोदरा से गोरखपुर वीकली समर स्पेशल हर शनिवार रात 7 बजे पर वडोदरा से चलती है. इसके बाद यह ट्रेन मध्य रात्रि के बाद 02:40 पर कोटा पहुंचती है. इसके बाद अगले दिन रात 11:30 पर गोरखपुर पहुंच जाती है.