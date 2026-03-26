Indian Railways : कोटा होकर चल रही चार फेस्टिवल ट्रेन को समर स्पेशल में किया तब्दील, जुलाई तक चलेगी
जानिए कोटा होकर चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग.
Published : March 26, 2026 at 9:50 AM IST
कोटा : रेलवे ने होली के अवसर पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित की थी. इनमें चार ट्रेनों को पर्याप्त यात्रीभार मिल रहा है. ऐसे में इन्हें समर स्पेशल के रूप में संचालित किया जा रहा है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वडोदरा से गोरखपुर व मऊ आने और जाने वाली चार ट्रेनों की समय सीमा बढ़ा दी है. ट्रेन नंबर 09111 वडोदरा गोरखपुर वीकली को 30 मार्च से 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है. वापसी में आने वाली ट्रेन 09112 गोरखपुर वडोदरा वीकली ट्रेन को 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इस ट्रेन के आने और जाने की 18-18 ट्रिप बढ़ाई गई है.
इसी तरह से ट्रेन नंबर 09195 वडोदरा मऊ वीकली एक्सप्रेस को 4 अप्रैल से 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है. वापसी में आने वाली 09196 मऊ वडोदरा वीकली एक्सप्रेस को 5 अप्रैल से 26 जुलाई तक बढ़ाया गया है. ट्रेन के आने और जाने की 17-17 ट्रिप बढ़ाई गई है. ट्रेन नंबर 09111 वडोदरा से गोरखपुर वीकली समर स्पेशल हर शनिवार रात 7 बजे पर वडोदरा से चलती है. इसके बाद यह ट्रेन मध्य रात्रि के बाद 02:40 पर कोटा पहुंचती है. इसके बाद अगले दिन रात 11:30 पर गोरखपुर पहुंच जाती है.
For the convenience of passengers and to meet the travel demand, Western Railway to extend 7 pairs of Special trains.— Western Railway (@WesternRly) March 25, 2026
The booking dates for the train nos. 09057, 09049, 09051, 09111, 09195 and 09324 are opening on 27.03.2026.
Whereas, the booking date for the train no. 09424… pic.twitter.com/GjvClTo6EK
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वापसी में ट्रेन नंबर 09112 गोरखपुर से हर सोमवार सुबह 5 बजे यह गोरखपुर से रवाना होती है. इसके बाद मध्य रात्रि 12:25 पर कोटा पहुंचती है. अगले दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे वडोदरा पहुंच जाती है. यह दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, मानक नगर, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशन पर रुकती है. ट्रेन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल के कोच हैं.
ट्रेन नम्बर 09195 वडोदरा मऊ वीकली समर स्पेशल वडोदरा से हर शनिवार शाम 7 बजे रवाना होती है. इसके बाद अगले दिन रविवार तड़के 2:35 पर कोटा पहुंचती है. वहीं, रविवार शाम 8:45 पर मऊ पहुंच जाती है. वापसी में ट्रेन नंबर 09196 मऊ वडोदरा वीकली फेस्टिवल स्पेशल मऊ से रविवार रात 11:15 पर रवाना होती है. इसके बाद सोमवार शाम 4:15 पर कोटा पहुंचती है. देर रात 12:45 पर वडोदरा पहुंच जाती है. ट्रेन दाहोद, रतलाम, कोटा, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर व वाराणसी स्टॉपेज करती है.