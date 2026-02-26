ETV Bharat / state

दिल्ली BJP सरकार के एक साल: CM रेखा ने बताई सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में “तीन नहीं, चार इंजन की सरकार” है, जिसमें चौथा इंजन संगठन है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास कर जनता से संवाद कर रहे हैं. प्रवास के तीसरे दिन दोनों नेताओं ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के बीच सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में सड़क और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं. आश्रम-बदरपुर कॉरिडोर (मथुरा रोड) का आधुनिकीकरण प्रारंभ हो चुका है, जबकि कालिंदी कुंज सिग्नल-फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इसके अतिरिक्त डीएनडी फरीदाबाद-सोहना कनेक्टिविटी कॉरिडोर, पंजाबी बाग-टिकरी बॉर्डर कॉरिडोर और महरौली–गुरुग्राम कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं दिल्ली में जाम और प्रदूषण की समस्या को कम करने में सहायक होंगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली में 29 नए जन औषधि केन्द्र और 11 अटल कैंटीन खोले जा चुके हैं. साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से विशेषकर बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है. यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत 728 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत कर क्षेत्रीय विकास को गति दी गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि,

दिल्ली में “तीन नहीं, चार इंजन की सरकार” है, जिसमें चौथा इंजन संगठन है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 365 दिनों में विकास की मजबूत नींव रखी है, जिस पर आगामी चार वर्षों में भव्य विकास संरचना खड़ी की जाएगी. उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा में 54 आरोग्य मंदिर खोले गए हैं तथा सड़कों और नालों के सुधार कार्य निरंतर जारी हैं.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों को घर-घर तक पहुंचाना संगठन की पहली जिम्मेदारी है. उन्होंने बूथ और पन्ना प्रमुखों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता ने सरकार और निगम दोनों में भाजपा को आशीर्वाद दिया है, इसलिए जनसमस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयास आवश्यक हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास किया गया है और सरकार जनता के बीच रहकर जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है.

