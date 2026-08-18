बिजली निगम की टीम को पीटा, विरोध में 3 घंटे काटी बिजली... जानिए मामला
बूंदी में लाइन ठीक करने गए चार कर्मियों से दो युवकों ने की मारपीट. घटना के विरोध में तीन घंटे का शटडाउन लिया.
Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST
बूंदी: शहर के मीरा गेट क्षेत्र में विद्युत लाइन में खराबी ठीक करने पहुंचे बिजली निगम की एफआरटी के चार कार्मिकों पर मंगलवार दोपहर हमले का मामला सामने आया है. मीरा गेट फीडर पर एलटी लाइन का जंपर ठीक करने पहुंची टीम से दो युवकों ने मारपीट की. इसमें चार कार्मिकों को चोटें आईं. घटना से विद्युत निगम कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया. कर्मचारियों ने विरोध में फीडर पर शटडाउन ले लिया. इसके चलते करीब तीन घंटे शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रही. एफआरटी कर्मियों ने कोतवाली थाने में शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की. कर्मचारियों का आरोप है, शिकायत के बावजूद तत्काल मामला दर्ज नहीं किया गया.
मामला दर्ज नहीं हुआ तो बढ़ा आक्रोश: विद्युत निगम के सहायक अभियंता नीरज कुमार ने बताया कि एफआरटी मीरा गेट फीडर पर काम कर रही थी. तभी दो युवकों ने डंडे से मारपीट की. कर्मचारियों को चोटें आई हैं. घटना की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी है. पुलिस के मामला दर्ज नहीं करने से कार्मिकों में रोष था. इसके चलते शटडाउन लिया गया और विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई.
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गाड़ी में ताकझांक से विवाद शुरू: एफआरटी के कर्मचारी चेतन ने बताया, वे साथी अली अकबर, हितेंद्र और दीपक के साथ मीरा गेट फीडर पर एलटी लाइन के जंपर ठीक करने गए. टीम विद्युत लाइन दुरुस्त कर रही थी कि एक युवक हमारी गाड़ी में ताकझांक कर रहा था. कर्मचारी अली अकबर ने उसे टोका तो विवाद बढ़ गया. आरोप है युवक गाली-गलौच करने लगा. कर्मचारियों ने विरोध किया तो पास की चक्की से डंडा ले आया. आरोपी युवक और उसके एक साथी ने डंडे से चारों कार्मिकों को पीटा.
तीन घंटे बिजली आपूर्ति बाधित: मारपीट की सूचना पर विद्युत निगम के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे. एफआरटी सदस्यों से हुई मारपीट की कोतवाली थाने में शिकायत दी. आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग की. घटना के विरोध में एफआरटी ने मीरा गेट फीडर पर शटडाउन ले लिया. फीडर से जुड़े क्षेत्रों में करीब तीन घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही.
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