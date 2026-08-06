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11 अगस्त को लॉन्च होंगे चार इको-फ्रेंडली टूरिज्म सर्किट, CM रेखा ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से की ये खास अपील

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिए दिल्ली सरकार बड़ी पहल करने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी का पर्यटन अब ऐतिहासिक स्मारकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आस्था, संस्कृति और सदियों पुरानी विरासत को भी नई पहचान मिलेगी. उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान चार खास तौर पर तैयार किए गए इको-फ्रेंडली टूरिज्म सर्किट लॉन्च किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि,

दिल्ली आने वाले पर्यटक आमतौर पर लाल किला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों तक ही सीमित रहते हैं, जबकि राजधानी में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं. इनमें गुरुद्वारा रकाबगंज, झंडेवाला मंदिर, छतरपुर मंदिर, योगमाया मंदिर, जैन मंदिर और ऐतिहासिक चर्च जैसे आस्था के केंद्र शामिल हैं.





रेखा गुप्ता ने कहा कि नए पर्यटन सर्किट इस तरह तैयार किए गए हैं कि पर्यटक कम समय में सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से दिल्ली के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे. इससे पर्यटकों को राजधानी में अधिक समय तक ठहरने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा.