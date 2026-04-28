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मासूमों की पुकार सुन खुशी से छलकीं परिजनों की आंखें, रामपुर डीएम की पहल से 4 बच्चों को 'नया जीवन'

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर में डीएम की एक बेहद सराहनीय पहल सामने आई है, उनके प्रयास ने चार दिव्यांग बच्चों के जीवन में नई रोशनी भर दी है. जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ रहे इन मासूमों के लिए प्रदेश सरकार की कॉक्लियर इम्प्लांट योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई. अब अब इनका पूरा जीवन बदल गया है. दरअसल, जनता दर्शन में परिजनों की गुहार पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने तत्काल संज्ञान लिया और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से चारों बच्चों का सफल ऑपरेशन कराया गया. इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार ने करीब 24 लाख रुपये खर्च किए, यानी प्रति बच्चा लगभग 6 लाख रुपये की मदद दी गई.

दरअसल, तहसील स्वार के ग्राम ननकार सेडू की अमायरा, रायपुर चुन्नावाला के उवैश खान, मोहल्ला खास की अजवानूर और तहसील शाहबाद के ग्राम नरेन्द्रपुर निवासी निशांत के माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद परेशान थे. बच्चों की खामोशी उनके परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई थी. ऐसे में सभी परिजन जनता दर्शन में जिलाधिकारी से मिले और अपनी पीड़ा बताई. जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभा पाल को निर्देश दिए कि पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिलाकर जल्द इलाज कराया जाए. उसके बाद चारों बच्चों को विशेषज्ञ अस्पतालों में भेजा गया, जहां प्रदेश सरकार के खर्च पर उनकी सफल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई.

कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसी आधुनिक तकनीक है, जिसके जरिए सुनने में असमर्थ बच्चों को सुनने और धीरे-धीरे बोलने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है. खास बात यह है कि यह योजना 0 से 5 वर्ष तक के दिव्यांग (बोलने-सुनने में असमर्थ) बच्चों के लिए संचालित की जा रही है, ताकि समय रहते इलाज कर बच्चों का भविष्य संवारा जा सके. सर्जरी के बाद जब ये बच्चे दोबारा जनता दर्शन में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, तो माहौल बेहद भावुक हो गया, जो बच्चे पहले खामोश थे, अब उनकी प्रतिक्रियाएं और आवाजें सुनकर परिवारों की आंखें खुशी से भर आईं. जिलाधिकारी ने बच्चों को दुलारते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. यह पहल साबित करती है कि संवेदनशील प्रशासन और सरकारी योजनाओं का सही लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे तो कई जिंदगियों में नई रोशनी लाई जा सकती है.



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