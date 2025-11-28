मिर्जापुर में खड़े ट्रक में घुसी कार, बाप-बेटे समेत चार की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख
कोहरे के कारण हुआ हादसा, कार सवार प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 10:58 AM IST
मिर्जापुर: जनपद में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाप-बेटे समेत चार लोगों की मौत हो गई है. दरअसल, कोहरे के कारण तेज रफ्तार कार खड़े कंटेनर ट्रक में जा घुसी, जिसमें कंटेनर ड्राइवर, खलासी और कार में सवार बाप-बेटे की मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक, कछवां थान क्षेत्र के कटका स्थित सरदार ढाबा के पास आज सुबह लगभग 7:30 बजे कार खड़े कंटेनर में जा घुसी, जिसमें कार सवार बाप-बेटे, कंटेनर ड्राइवर और खलासी मौत हो गई. कार प्रयागराज से बनारस की ओर जा रही थी. मृतकों की पहचान कार सवार पिता श्याम कृष्ण और पुत्र अनुराग निवासी निवासी सुराव प्रयागराज के रूप में हुई है. जबकि ड्राइवर और खलासी की पहचान अभी नहीं हो पाई है.
सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि सड़क हादसे में चार की मौत हुई है. दो की पहचान हो पाई है जबकि दो अन्य की अभी पहचान नहीं हो सकी है. उनकी पहचान कराई जा रही है. सीओ ने बताया कि हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है. सीएम योगी ने संवेदना व्यक्त किए है. मिर्जापुर के अधिकारियों को तत्काल मौके पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है.