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200 करोड़ का अस्पताल, 4 विभागों में लटके हैं ताले, कैसे होगा इलाज?

उद्घाटन के दो साल बाद भी एएनएमएमसी अस्पताल परिसर स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चार विभाग पूरी तरह बंद हैं. सरताज अहमद की रिपोर्ट..

ANMMC Hospital Gaya
गया स्थित एएनएमएमसी अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 3:48 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 4:04 PM IST

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गया: बिहार के गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, जिसे 200 करोड़ की लागत से 'मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल' की तर्ज पर बनाया गया है लेकिन उद्घाटन के दो साल बाद भी इस नए अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं का घोर अभाव है. अब तक इसके 4 विशेष विभाग शुरू भी नहीं हो सके हैं. जिन विभाग में चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है, वह भी आधी-अधूरी है.

7 विभागों में 3 ही पूरी तरह संचालित: एएनएमएमसी अस्पताल में यूरोलॉजी, न्यूरो, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, न्यूनैटॉलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की स्वीकृति है. इन्हीं 7 विभागों के लिए विशेष व्यवस्था के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ था लेकिन अबतक यहां सिर्फ 3 विभाग ही संचालित हुए हैं. इनमें यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभाग संचालित हैं. इनमें भी सिर्फ यूरोलॉजी विभाग में ही नियमित रूप से ओपीडी और ऑपरेशन सर्जरी की सुविधा दी जा रही है.

एएनएमएमसी अस्पताल में 4 विभागों पर ताला (ETV Bharat)

4 विभागों पर लटके हैं ताले: अस्पताल के आलीशान भवन में 4 विभागों में न्यूनैटॉलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और सीवीएस विभाग में ताले लटके हुए हैं. इनकी मशीनें धूल फांक रही हैं. सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद कहते हैं कि अस्पताल के उद्घाटन के 2 सालों में भी अगर कोई विभाग शुरू नहीं हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

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"यह वह विभाग हैं, जो नए रूप से स्वीकृत नहीं होने हैं बल्कि इन विभागों को उद्घाटन से ही शुरू करना था. मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार इस संबंध में बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पत्राचार किया है लेकिन इन विभागों को अब तक शुरू नहीं किया गया है.

दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर: लालजी प्रसाद कहते हैं कि यहां के गंभीर बीमारियों वाले अधिकतर मरीजों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. उनके साथ मजबूरी यह है कि वह अगर नहीं गए तो यहां उनका इलाज संभव नहीं है. यहां से डॉक्टर पटना पीएमसीएच या आईजीएमएस रेफर कर भी कर दे तो वहां पर मरीजों का इतना दबाव है कि तुरंत ऑपरेशन संभव नहीं है.

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4 विभागों में लटके हैं ताले (ETV Bharat)

वे कहते हैं, 'निजी अस्पतालों में मरीज जाएंगे तो उन्हें मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी. इसलिए दिल्ली-कोलकाता जैसे शहरों में जाकर सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज कराने को मजबूर हैं. हालांकि ये जब अस्पताल खुला था, तब यहां के लोगों को लगा था कि अब उनकी समस्या दूर हो जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं.'

क्या कहते हैं मरीज के परिजन?: वजीरगंज से आए एक मरीज के परिजन कहते हैं कि प्रमंडल स्तर पर रेफरल सिस्टम को कम करने के उद्देश्य से इस अत्याधुनिक यूनिट की स्थापना हुई थी. योजना यही थी कि मगध प्रमंडल के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पटना या दिल्ली ना जाना पड़े और यहीं सब कुछ उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.

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मरीज के परिजन (ETV Bharat)

"बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार अस्पतालों का जा कर निरीक्षण कर रहे हैं. गयाजी के इस अस्पताल में भी आएं और देखें, यहां जो चिकित्सकों और उपकरणों की कमी है, उस को दुरुस्त कराएं ताकि यहां के मरीजों का इलाज यहीं संभव हो सके."- सागर कुमार, मरीज के परिजन

'2 लाख कहां से लाऊं?': अस्पताल में अपने पिता सुरेश पाठक के इलाज के लिए पहुंचे प्रफुल्ल पाठक ने बताया कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया है. यहां दिखाने के बाद जरूरी जांच की सुविधा दी गई और प्रारंभिक चिकित्सकीय सुविधा भी प्रदान की गई है लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि पिता को स्टैंड लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है. यहां पर एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है. अगर बाहर स्टैंड लगवाएंगे तो 2 लाख रुपये देना होगा, पैसे कहां लाएंगे?

"आयुष्मान कार्ड से हर अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है. अगर यहां एंजियोग्राफी-एंजियोप्लास्टिक जैसी सुविधा होती तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता. अब देखते हैं कहां इलाज संभव हो पाएगा, डॉक्टर साहब ने तो पटना सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया है."- प्रफुल्ल पाठक, मरीज के परिजन

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स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग परेशान (ETV Bharat)

हृदय रोग की सिर्फ ओपीडी ही संचालित: मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग से संबंधित चिकित्सकीय सुविधा ओपीडी के माध्यम से उपलब्ध हो रही है. हालांकि यहां हृदय रोग से संबंधित सर्जरी की सुविधा देने की बात कही गई थी. यानी कि कैथ ओटी की सुविधा होनी थी. अस्पताल के छठी मंजिल पर कैथ ओटी कक्ष है लेकिन अभी तक वो निर्माणाधीन है. इस विभाग के चिकित्सक भी आधी-अधूरी सुविधा देने से मायूस हैं.

हृदय रोग के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ. राहुल कुमार कहते हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि यहां से कोई मरीज वापिस नहीं जाए, उसे पटना रेफर नहीं करना पड़े लेकिन उनके साथ मजबूरी है कि वो यहां कैथ ओटी की सुविधा नहीं दे सकते हैं. वे बताते हैं कि अस्पताल में रोजाना 2-3 मरीज ऐसे होते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक आया होता है. यहां सिर्फ अभी ओपीडी इको टीएमटी होता है, जबकि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक पेसमेकर स्टैंड लगाने की सुविधा नहीं है.

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उदघाटन के बाद से लटके हैं ताले (ETV Bharat)

"हम यहां पिछले 2 सालों से कार्यरत हैं. प्रति दिन ओपीडी 100 के लगभग मरीज आते हैं. जिनमें प्रति दिन 2-3 मरीज ऐसे होते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक आया होता है. उन्हें तत्काल स्टैंड डालने या फिर पेसमेकर लगाने की आवश्यकता होती है. इसके लिए उन्हें यहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. कैथ लैब शुरू होने से मरीजों को यहीं सारी सुविधा मिलेगी. सिर्फ वही मरीज रेफर होंगे, जिन्हें ओपेन हार्ड सर्जरी की आवश्यकता होगी लेकिन ये संख्या कम होती है."- डॉ. राहुल कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट

चिकित्सकों की भी कमी: मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सिर्फ नाम का ही स्पेशलिटी अस्पताल है, क्योंकि सुविधा के साथ-साथ यहां चिकित्सकों की भारी कमी है. चार विभागों में तो एक भी चिकित्सक नहीं हैं. जो तीन विभाग शुरू हुए हैं, उनमें भी स्वीकृत पद के अनुसार रिक्तियां भरी नहीं गई हैं. देखा जाए तो हर विभाग में एक 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 सीनियर रेजिडेंट होने चाहिए लेकिन अभी किसी भी विभाग में प्रोफेसर नहीं हैं.

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अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV Bharat)

ह्रदय रोग विभाग में 4 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी लेकिन मात्र 3 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं. यही हाल दो और विभाग का है. वहां भी 3 या 4 ही चिकित्सक काम कर रहे हैं. इसी तरह अन्य स्टाफ की भी कमी है. इनमें आरएमओ, एसआर की कमी है. अभी स्थिति ये है कि हृदय विभाग में एक आरएमओ और एक एसआर कार्यरत हैं, जबकि ये संख्या एक विभाग में आरएमओ की 8 होनी चाहिए थी और एसआर 4 होने चाहिए थे.

क्या कहते हैं अधीक्षक?: अस्पताल के अधीक्षक डॉ. प्रोफेसर आनंद प्रकाश आनंद कहते हैं कि डॉक्टरों की रिक्ति संबंधी मांग विभाग से की गई है. कई बार विभाग को इस मामले में अगवत कराया गया है लेकिन अब तक इसका कोई ठोस निष्कर्ष या परिणाम सामने नहीं आया है. हालांकि वह कहते हैं कि हृदय रोग का कैथल जल्द ही शुरू होने की संभावना है. कैथ ओटी के लिए सिविल वर्क छठी मंजिल पर तेजी से चल रहा है. वह उम्मीद जताते हैं कि दिसंबर तक मशीन इंस्टॉलेशन का काम हो जाना चाहिए.

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अस्पताल अधीक्षक आनंद प्रकाश आनंद (ETV Bharat)

"चार जो डिपार्टमेंट शुरू नहीं हुई है, उसमें मशीन तो आ चुकी है लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हुई है. हमारे पास इन चारों के फैकल्टी भी नहीं है. विभाग और विभागीय सचिव को सूचना है. मशीन इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपर्ट चाहिए. उम्मीद है कि दिसंबर तक इंस्टॉलेशन हो जाएगा."- डॉ. आनंद प्रकाश आनंद, अधीक्षक, एएनएमएमसी अस्पताल

मगध प्रमंडल का है सबसे बड़ा अस्पताल: एएनएमएमसीएच मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है. राष्ट्रीय राजमार्ग और झारखंड की सीमा से सेट होने के कारण यहां प्रतिदिन ओपीडी इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में मिलाकर 3000 से अधिक मरीज पहुंचते हैं. इनमें सड़क दुर्घटनाओं के शिकार गंभीर मरीज भी होते हैं, जिन्हें कई तरह की चिकित्सकीय सुविधा की तत्काल आवश्यकता पड़ती है. 2024 में केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल के कैंपस में ही नवनिर्माण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया था.

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Last Updated : July 14, 2026 at 4:04 PM IST

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