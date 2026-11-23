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मथुरा सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 5 घायल; मध्य प्रदेश के रहने वाले थे

मथुरा में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: जनपद के आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी. सोमवार सुबह हुए इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है. 5 लोग गंभीर घायल हैं. मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना जैत क्षेत्र में सनसिटी कॉलोनी के पास एक कार डंपर में पीछे से आकर टकरा गई. कार में कुल 9 लोग सवार थे. इनमें से चार लोगों की मौत हुई है. पांच गंभीर रूप से घायल हैं.