मथुरा सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 5 घायल; मध्य प्रदेश के रहने वाले थे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ने जनपद मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 12:50 PM IST
मथुरा: जनपद के आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी. सोमवार सुबह हुए इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है. 5 लोग गंभीर घायल हैं. मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना जैत क्षेत्र में सनसिटी कॉलोनी के पास एक कार डंपर में पीछे से आकर टकरा गई. कार में कुल 9 लोग सवार थे. इनमें से चार लोगों की मौत हुई है. पांच गंभीर रूप से घायल हैं.
यह सभी लोग मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले हैं और ग्वालियर से आए थे. सभी एक ही परिवार के लोग हैं. गाड़ी में सवार लोगों ने दो अलग-अलग जगहों पर परिक्रमा की थी. माना जा रहा है कि चालक को नींद आ जाने की वजह से सड़क हादसा हुआ है.
पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों को सूचना दे दी गई है. घायलों का इलाज अस्पताल सर्वोदय में कराया जा रहा है. अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है
गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों में रूबी (32) पत्नी सुनील, ज्योति (30), कान्हा (10) और रूद्र (4) के शामिल हैं. अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज चल रहा है. इसमें कार चालक देवाशीष, आशा देवी (60) पलक (12) और गोरी (3) का इलाज चल रहा है.
सीएम योगी ने लिया संज्ञान: मुख्यमंत्री ने जनपद मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.
मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ हीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
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