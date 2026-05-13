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उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, बारात जा रहे चार रिश्तेदारों को बोलेरो ने रौंदा, सभी की मौत, एक घायल

उन्नाव/संभल: जनपद के बेहटामुजावर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार के अनुसार, हादसा बांगरमऊ-संडीला मार्ग पर गोस्वापुल और मटुकरी गांव के बीच हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइक पर सवार 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही बेहटामुजावर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ भेजा, जहां चिकित्सकों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया और अन्य चार घायलों की गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आकाश, होरीलाल और अनुज कुमार ने दम तोड़ दिया, जबकि भीष्म का उपचार जारी है.

मृतकों में अभिषेक (25) निवासी अकबरपुर, आकाश (22) निवासी सराय, होरीलाल (27) निवासी बदबदा खेड़ा, अनुज कुमार (29) निवासी गुलरिया, जब्कि घायल भीष्म निवासी अकबरपुर के हैं.



बताया जा रहा है कि सभी युवक आपस में रिश्तेदार थे और ग्राम वैरी शादीपुर से हरदोई के मेड़उवा गौसगंज गांव में संतोष पुत्र राजकुमार की बारात में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन शादी की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गई. हादसे की खबर मिलते ही गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.