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गोंडा में बेकाबू SUV का कहर; 9 लोगों को रौंदा, 4 युवकों की मौत, 5 घायल, 2 लखनऊ रेफर

जिला अस्पताल में घटना की जानकारी लेतीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )