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गोंडा में बेकाबू SUV का कहर; 9 लोगों को रौंदा, 4 युवकों की मौत, 5 घायल, 2 लखनऊ रेफर

जिलाधिकारी ने बताया की मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है.

जिला अस्पताल में घटना की जानकारी लेतीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन.
जिला अस्पताल में घटना की जानकारी लेतीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:01 AM IST

2 Min Read
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गोंडा: एक बेकाबू SUV ने सड़क पर 9 लोगों को रौंद दिया. हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हैं. इनमें से 3 की हालत स्थिर और दो युवकों की हालत गंभीर होने की वजह से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. दुर्घटना बुधवार की रात करीब 10 बजे करनैलगंज थाना क्षेत्र के गोंडा- लखनऊ मार्ग पर नरायनपुर भलियनपुरवा गांव के पास हुई.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, करनैलगंज थाना क्षेत्र के गोंडा- लखनऊ मार्ग पर देर रात तेज रफ्तार SUV कार ने 9 लोगों को रौंदा है. पहले वहां दो बाइक सवारों का एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी मदद के लिए कुछ युवक घायलों के पास पहुंचे थे.

गोंडा में बेकाबू SUV का कहर. (Video Credit: ETV Bharat)

तभी बेकाबू कार ने मदद कर रहे युवकों की हीं रौंद दिया. चीख-पुकार सुनकर वहां के स्थानीय दौड़े और पुलिस को सूचना दी गई. तत्काल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंचीं.

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि मृतकों की पहचान गुलशन (25), हसन मोहम्मद (40) इम्तियाज अली (32) और संजय कुमार तिवारी (28) के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में विनय प्रताप सिंह, तबरेज अली, परवेज, अंशुमान और शनि हैं. परवेज और अंशुमान को लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

सभी कर्नलगंज के आसपास के ही रहने वाले हैं. परिजनों को सूचना दे दी गई है. प्रशासन आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है. जिलाधिकारी ने बताया की सभी का समुचित इलाज कराया जा रहा है. मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है.

स्थानीय विधायक अजय सिंह भी घटना के बाद घायलों देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे. उन्होंने बताया कि नारायणपुर गांव के पास भीषण एक्सीडेंट चार दुखद मौत हो गई है. पांच घायल है जिनको बेहतर उपचार वो मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अधिकारियों निर्देशित किया है.

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