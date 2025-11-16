ETV Bharat / state

बाराबंकी में एक घर में मिली 4 डीसीएम आतिशबाजी; 3 साल पहले समाप्त हो चुका लाइसेंस, हर कमरे में छिपा रखा था पटाखा

घर में मिला अवैध पटाखों का जखीरा. ( Photo Credit; Police )

बाराबंकी : एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने 4 डीसीएम आतिशबाजी बरामद की. इन विस्फोटक सामग्रियों को घर के हर कमरे में छिपाया गया था. अहम बात ये है कि आतिशबाजी के भंडारण का लाइसेंस 3 साल पहले ही समाप्त हो चुका है. ये हाल तब है जब तीन दिन पहले ही पूरेडलई इलाके में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 लोगों की जान चली गई थी. 5 लोग झुलस भी गए थे. प्रशासन को रविवार को नगर कोतवाली के बाराबंकी-जैदपुर मार्ग पर स्थित पल्हरी गांव में एक घर में आतिशबाजी का जखीरा रखे होने की जानकारी मिली. इसके बाद प्रशासन एक्टिव हो गया. आनन-फानन में पुलिस और प्रशासन के अफसर गांव में पहुंच गए. कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस. (Photo Credit; Police) आग लगने पर हो सकता था बड़ा हादसा : सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि अधिकारी घर के अंदर पहुंचे तो वहां के हालात देखकर सभी हैरान रह गए. घर के हर कमरे में आतिशबाजी रखी मिली. सुरक्षा के भी कोई प्रबंध नहीं थे. अगर किन्ही वजहों से इसमें आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. आसपास के कई अन्य घर भी विस्फोटक सामग्रियों की जद में आ सकते थे.