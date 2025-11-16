ETV Bharat / state

बाराबंकी में एक घर में मिली 4 डीसीएम आतिशबाजी; 3 साल पहले समाप्त हो चुका लाइसेंस, हर कमरे में छिपा रखा था पटाखा

तीन दिन पहले ही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 लोगों की हो गई थी मौत, 5 लोग झुलस भी गए थे.

घर में मिला अवैध पटाखों का जखीरा.
घर में मिला अवैध पटाखों का जखीरा. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
बाराबंकी : एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने 4 डीसीएम आतिशबाजी बरामद की. इन विस्फोटक सामग्रियों को घर के हर कमरे में छिपाया गया था. अहम बात ये है कि आतिशबाजी के भंडारण का लाइसेंस 3 साल पहले ही समाप्त हो चुका है. ये हाल तब है जब तीन दिन पहले ही पूरेडलई इलाके में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 लोगों की जान चली गई थी. 5 लोग झुलस भी गए थे.

प्रशासन को रविवार को नगर कोतवाली के बाराबंकी-जैदपुर मार्ग पर स्थित पल्हरी गांव में एक घर में आतिशबाजी का जखीरा रखे होने की जानकारी मिली. इसके बाद प्रशासन एक्टिव हो गया. आनन-फानन में पुलिस और प्रशासन के अफसर गांव में पहुंच गए.

कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस.
कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस. (Photo Credit; Police)

आग लगने पर हो सकता था बड़ा हादसा : सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि अधिकारी घर के अंदर पहुंचे तो वहां के हालात देखकर सभी हैरान रह गए. घर के हर कमरे में आतिशबाजी रखी मिली. सुरक्षा के भी कोई प्रबंध नहीं थे. अगर किन्ही वजहों से इसमें आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. आसपास के कई अन्य घर भी विस्फोटक सामग्रियों की जद में आ सकते थे.

पूरे घर में छिपाकर रखी गई थी आतिशबाजी.
पूरे घर में छिपाकर रखी गई थी आतिशबाजी. (Photo Credit; Police)

आरोपी फरार, घर सील : सीओ सिटी ने बताया कि अतिशबाजी का यह अवैध जखीरा विनोद जायसवाल का है. वह फरार है. घर को सील कर दिया गया है. मौके से 15-16 हाफ डाला (करीब 4 डीसीएम) आतिशबाजी को भी सीज कर दिया गया है. कीमत का आकलन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि भंडारण का लाइसेंस साल 2022 में निलंबित हो चुका है बावजूद. इसने बावजूद बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का भंडारण किया गया था.

आबादी के बीच बिना किसी सुरक्षा उपायों के ये आतिशबाजी रखी गई थी. आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

तीन दिन पहले पटाखा फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट : अयोध्या जिले की सीमा के पास स्थित पूरेडलई ब्लॉक के सराय बरई गांव में एक पटाखा फैक्ट्री है. गुरुवार को अचानक आग लगने से फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था. घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई. तेज धमाकों से 2 किमी तक का इलाका दहल उठा था.

