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बहरोड में मनसा माता का लक्खी मेला कल से, 800 साल पहले माता ने दिए थे भक्त को दर्शन

बहरोड़ में मनसा माता का लक्खी मेला शुरू ( ETV Bharat Behror )

कोटपुतली-बहरोड. जिले के दहमी-हमजापुर गांव स्थित प्राचीन मनसा माता मंदिर में चार दिवसीय चैत्र नवरात्र लक्खी मेले का शुभारंभ 24 मार्च से होगा. मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी. हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति, आस्था और उत्साह से सराबोर दिखाई देगा. मंदिर के पुजारी पंडित भुनेश मिश्रा ने बताया कि लगभग 800 वर्ष पूर्व माता ने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर यहां मंदिर निर्माण का आशीर्वाद दिया था. इसके बाद नारनौल के एक श्रद्धालु ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया. तभी से यह स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और साल में दो बार नवरात्र के अवसर पर यहां विशाल मेला आयोजित होता है. इस मेले में राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेककर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे पुनः यहां आकर भंडारे और प्रसादी का आयोजन करते हैं. पढ़ें: ​नवरात्र मेला और टाइगर की टेरिटरी: करणी माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं और बाघों की सुरक्षा का डबल चैलेंज