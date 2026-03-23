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बहरोड में मनसा माता का लक्खी मेला कल से, 800 साल पहले माता ने दिए थे भक्त को दर्शन

बहरोड जिले के दहमी-हमजापुर गांव स्थित प्राचीन मनसा माता मंदिर में चार दिवसीय चैत्र नवरात्र लक्खी मेले का शुभारंभ होगा.

Mansa Mata Lakhi Mela
बहरोड़ में मनसा माता का लक्खी मेला शुरू (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 9:09 PM IST

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कोटपुतली-बहरोड. जिले के दहमी-हमजापुर गांव स्थित प्राचीन मनसा माता मंदिर में चार दिवसीय चैत्र नवरात्र लक्खी मेले का शुभारंभ 24 मार्च से होगा. मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी. हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति, आस्था और उत्साह से सराबोर दिखाई देगा.

मंदिर के पुजारी पंडित भुनेश मिश्रा ने बताया कि लगभग 800 वर्ष पूर्व माता ने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर यहां मंदिर निर्माण का आशीर्वाद दिया था. इसके बाद नारनौल के एक श्रद्धालु ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया. तभी से यह स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और साल में दो बार नवरात्र के अवसर पर यहां विशाल मेला आयोजित होता है. इस मेले में राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेककर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे पुनः यहां आकर भंडारे और प्रसादी का आयोजन करते हैं.

पढ़ें: ​नवरात्र मेला और टाइगर की टेरिटरी: करणी माता मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं और बाघों की सुरक्षा का डबल चैलेंज

नवरात्र की शुरुआत के साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है. रोजाना हजारों लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है. माता का दरबार मनमोहक फूलों से सुसज्जित है और प्रतिदिन विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, जो भक्तों को अत्यंत आकर्षित कर रहा है. मेले के सफल आयोजन के लिए श्री कृष्ण नवयुवक मंडल द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं.

Mansa Mata Lakhi Mela
दर्शन के लिए कतार में लगे भक्त. (ETV Bharat Behror)

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मंडल के सचिव अर्जुन सिंह यादव ने बताया कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टीन शेड के नीचे रेलिंग लगाई गई है, ताकि लंबी कतारों में भी लोगों को धूप या बारिश से परेशानी न हो. भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है. इसके अलावा रात के समय दर्शन में कोई बाधा न आए, इसके लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है तथा श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैट भी बिछाए गए हैं. मंदिर की चारदीवारी के भीतर विशेष साफ-सफाई करवाई गई है और परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. आयोजकों ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. प्रशासन और स्वयंसेवक मिलकर भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि सभी भक्त शांतिपूर्ण वातावरण में माता के दर्शन कर सकें. चार दिनों तक चलने वाला यह लक्खी मेला क्षेत्र की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है.

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800 YEAR OLD TEMPLE
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