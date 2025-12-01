शादी के 4 दिन बाद पति सऊदी अरब भागा; तीन साल से नहीं दिया खर्च, महिला की शिकायत पर FIR दर्ज
इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 7:46 PM IST
लखनऊ: मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने दूसरे पति पर गंभीर आरोप लगाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करायी है. महिला का कहना है कि निकाह के महज चार दिन बाद ही उसका पति उसे छोड़कर सऊदी अरब भाग गया. पिछले तीन साल से पति ने न तो कोई संपर्क रखा है और न ही खर्च के लिए रुपये भेजे. जब पीड़िता बात करने ससुराल गई, तो ससुराल में लोगों ने उसे अपशब्द बोलकर भगा दिया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है.
पहले पति की मौत के बाद की थी दूसरी शादी: पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह साल 2022 में नौबस्ता, नबी नगर निवासी मोहम्मद आरिफ से हुआ था. पीड़िता पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन पहले पति की मौत के बाद वह अपनी 7 साल की बेटी के साथ मायके में रहती थी. अकेलेपन के कारण परिजन आरिफ से रिश्ता पक्का कर दिया. निकाह परिचितों, इस्तियाक हाजी, रसूल बक्श और सलमान, ने करवाया था.
दूसरे पति ने सिर्फ चार दिन ही साथ रखा: पीड़िता का आरोप है कि निकाह से पहले आरिफ ने खुद यह बात स्वीकार की थी कि उसकी एक पहली पत्नी है, लेकिन उसने वादा किया था कि वह दोनों पत्नियों को साथ रखेगा. निकाह के बाद आरिफ पीड़िता को अपने घर ले गया, लेकिन सिर्फ चार दिन ही साथ रखा. इसके बाद वह अचानक सऊदी अरब चला गया. पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि आरिफ को गए लगभग तीन साल हो चुके हैं, लेकिन तब से उसने कभी कोई संपर्क नहीं किया, न ही खर्च के लिए कोई पैसा भेजा.
तीन साल से सऊदी अरब में है दूसरा पति: करीब छह महीने पहले जब पीड़िता पति के घर पहुंची, तो उसके बहनोई सलीम ने उसे अपशब्द कहकर घर से भगा दिया. इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि महिला का आरोप है कि पति पिछले तीन साल से सऊदी अरब में है. उसने न तो कभी फोन किया, न खर्चा भेजा और न ही वापस आया. जब वह बात करने ससुराल गई तो उसके साथ बदसलूकी की गयी. महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें- पिता ने जमीन बेचकर शादी के लिए जुटाए थे 8 लाख रुपये; फेरों से पहले प्रेमी संग बेटी हुई फरार, बैरंग लौटी बारात