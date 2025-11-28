ETV Bharat / state

जोधपुर में जुटे 750 से अधिक मनोरोग विशेषज्ञ, नए उपचार के तरीकों पर हो रही चर्चा

IAPP अध्यक्ष मृगेश वैष्णव ने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री के तत्वावधान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है. इस वर्ष 27 से 30 नवंबर तक सूर्यनगरी जोधपुर में यह आयोजन हो रहा है. गुरुवार को उद्घाटन हुआ और शुक्रवार से डॉक्टरों की चर्चाएं शुरू हुई हैं. आयोजन सचिव डॉ. अच्युत त्रिवेदी ने बताया कि इस वर्ष कॉन्फ्रेंस की थीम 'एविडेंस टू एक्सीलेंस: एनहांसिंग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मोडेलिटीज' रखी गई है. इसके तहत यहां आए डॉ. मनोरोग उपचार की नई विधियों और दवाइयों के बारे में पत्र वाचन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं.

जोधपुर: मनोरोग उपचार की दिशा में नए आयाम तलाशने के लिए जोधपुर में चार दिवसीय राष्ट्रीय मनोरोग विशेषज्ञों का सम्मेलन 'ANCIAPP 2025' का आगाज हुआ. इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री (IAPP) के तत्वावधान में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में 11 देशों सहित देश भर के 750 से अधिक विशेषज्ञ मनोचिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं, जो उपचार की अत्याधुनिक विधियों पर चर्चा करेंगे.

यह थीम बेहतर उपचार के नतीजों के लिए नवीन, रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नवीनतम शोध को नैदानिक विशेषज्ञता के साथ एकीकृत करने का माध्यम बनेगी. उद्घाटन इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म श्री डॉ. ए.एस. किरण कुमार ने किया.

विभिन्न सत्रों में हो रही विशेषज्ञों की चर्चा: चार दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न तकनीकी एवं शैक्षणिक सत्र आयोजित हो रहे हैं. तीस नवंबर को कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह आयोजित होगा. त्रिवेदी ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यक चुनौतियों को हल करने के लिए सार्थक चर्चा और साझा अंतर्दृष्टि को बढ़ावा मिलेगा. यह कॉन्फ्रेंस ज्ञान साझा करने, सहयोग को बढ़ावा देने और मनोचिकित्सा क्षेत्र की भावना का उत्सव मनाने के लिए जाने-माने लोगों को एक साथ लाएगी.

यह भी पढ़ें: अलवर में नशे का दंश: युवा वर्ग डिप्रेशन के दलदल में धंस रहा, रोजाना 80 से ज्यादा पीड़ित ले रहे परामर्श

11 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल: इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में तीन अलग-अलग कार्यशालाएं होंगी, जिनमें इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए सहित करीब 11 देशों के अंतरराष्ट्रीय चिकित्सकों के साथ-साथ देश के विभिन्न प्रदेशों से आए 120 से अधिक विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखेंगे.

गायक गांजावाला बोले, युवाओं को सहनशील होना होगा: आयोजन सचिव डॉ. अच्युत त्रिवेदी ने बताया कि इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आने वाले देश-विदेश से आए चिकित्सकों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. शुक्रवार को प्रसिद्ध गायक कुणाल गांजावाला ने परफॉर्म किया. जोधपुर आए कुणाल गांजावाला ने एयरपोर्ट पर कहा कि युवाओं को तनाव नहीं लेना चाहिए. उन्हें थोड़ा अपने परिवार के लोगों को देखना चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है. अवसाद के बजाय थोड़ा सहनशील बनते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा.