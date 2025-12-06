फरीदाबाद में आज से चार दिवसीय एक्सपो शुरू, निवेश और रोजगार पर होगा फोकस, स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा
आईएमटी फरीदाबाद में आज से 9 दिसंबर तक चार दिवसीय एक्सपो होगा. इसमें 116 कंपनियां शामिल होंगी.
Published : December 6, 2025 at 9:51 AM IST
फरीदाबाद: आईएमटी फरीदाबाद में आज से चार दिवसीय एक्सपो की शुरुआत होने जा रही है. इस बार एक्सपो को एक दिन अधिक बढ़ाया गया है. ये उद्योग जगत और प्रतिभागियों की मांग थी. पहले यह आयोजन तीन दिनों तक होता था, लेकिन इस बार 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. इसका मकसद हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है.
युवाओं को मिलेगा रोजगार का प्लेटफॉर्म: इस एक्सपो में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रोडक्ट मुख्य आकर्षण होंगे. यहां छात्रों को अपना कौशल दिखाने के साथ-साथ इंडस्ट्री की वास्तविक कार्यप्रणाली समझने का मौका मिलेगा. आयोजकों का कहना है कि कई छात्रों को एक्सपो के दौरान ही कंपनियों से रोजगार मिलने के अवसर मिलते हैं. यह आयोजन युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कनेक्ट का महत्वपूर्ण मंच साबित होता है.
आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा: एक्सपो के आयोजक एवं आईएमटी के प्रधान प्रमोद राणा ने बताया कि, "इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उत्पादों को पहचान दिलाना है. एक्सपो में करीब 90 प्रतिशत उत्पाद स्वदेशी होंगे, जो स्थानीय फैक्ट्रियों और यूनिट्स में तैयार किए जाते हैं. इससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत समर्थन मिलता है. फरीदाबाद की लगभग 50 प्रतिशत इंडस्ट्रीज़ हर साल इस मेले में हिस्सा लेती हैं."
कम लागत में बेहतर सामग्री:आईएमटी के प्रधान प्रमोद राणा ने बताया कि, "एक्सपो का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कंपनियों की उत्पादन लागत को कम करना भी है. कई कंपनियां वेंडर्स से महंगी कीमत पर सामान खरीदती हैं, जबकि एक्सपो में वही सामग्री कम दरों पर उपलब्ध हो जाती है. इससे कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलता है और उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार होता है. इसी कारण यह एक्सपो हर साल आयोजित किया जाता है, ताकि फरीदाबाद के उद्योगों को मजबूत आधार मिल सके और शहर में रोजगार व निवेश दोनों बढ़ें."
116 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल: आयोजकों ने बताया कि इस बार एक्सपो में कंपनियों की भागीदारी पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिल रही है. अब तक 116 से अधिक कंपनियां आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं. इससे साफ है कि यह एक्सपो उद्योगों के लिए निवेश, नेटवर्किंग और अपने उत्पादों के प्रदर्शन का बड़ा मंच बन गया है. यहां कंपनियां अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों, उद्यमियों और संभावित निवेशकों के सामने पेश कर पाती हैं.
