ETV Bharat / state

हरिद्वार में चार दिवसीय हिमालयन एक्सपो का शुभारंभ, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का लगा बाजार

हरिद्वार: उत्तराखंड में हरिद्वार शहर में स्थित प्रेमनगर आश्रम में शुक्रवार से चार दिवसीय हिमालयन एमएसएमई एक्सपो का शुभारंभ हो गया है. वाइब्रेंट उत्तराखंड के तत्वावधान में भारती मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के पहले ही दिन स्थानीय लोगों और छात्रों का उत्साह देखने को मिला. इस प्रदर्शनी में कई राज्यों के हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर विभाग ने भी अपने स्टॉल लगाए गए हैं.

प्रदर्शनी में 100 से अधिक स्टॉल्स पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली आदि राज्यों से आए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है. आयोजकों के अनुसार, आने वाले दिनों में एक्सपो में एमएसएमई ग्रोथ, स्टार्टअप्स और आधुनिक कृषि तकनीकों पर वर्कशॉप और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी.

सिक्किम सरकार के हॉर्टिकल्चर विभाग की अधिकारी आरती ढकाल ने बताया कि इस प्रकार के राष्ट्रीय मंच से राज्यों के ऑर्गेनिक उत्पादों को पूरे देश के सामने लाने का बड़ा अवसर मिलता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस मंच से हमारे राज्य के ऑर्गेनिक और हॉर्टिकल्चर उत्पादों को पूरे देश के सामने लाने का बहुत बड़ा अवसर मिला है. उन्होंने यहां ऑर्गेनिक उत्पादों से बने शरबत, स्पेशल लाल मिर्च से बने उत्पाद लोगों को दिखाने के लिए लगाए हैं. आज उनके प्रोडक्ट देश ही नहीं दुनिया भर में प्रचलित हो रहे हैं. ऐसे आयोजनों से विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं और किसानों व उद्यमियों को नए बाजार मिलते हैं.

तेलंगाना सरकार के हॉर्टिकल्चर विभाग के स्टॉल में ऑर्गेनिक कृषि से उगाए गए फल और फूलों के बारे में लोगो को बारीकी से जानकारी दी जा रही है. तेलंगाना के हॉर्टिकल्चर अधिकारी रवि नायक ने बताया कि तेलंगाना में आज बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक खेती करके किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है. वहां की सरकार चाहती है कि देश के अन्य राज्य भी वहां के किसानों की तर्ज पर फल, सब्जी और फूलों की खेती करें. उनके यहां बैंगन, लौकी, टमाटर, करेला, गोभी, शिमला मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं. ये सभी सब्जियां सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हैं.