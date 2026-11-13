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Chhath puja 2026: नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ, सूर्य उपासना में जुटे व्रती

नहाय खाय के साथ शुरू हुआ महापर्व छठ ( ETV BHARAT )

रांची: लोक आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर घरों से लेकर बाजारों तक धार्मिक माहौल बनने लगा है. सुबह से ही व्रतियों ने स्नान कर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही शुद्धता और सात्विकता के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हुई.

महापर्व का संकल्प लेते हैं व्रती