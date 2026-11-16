ETV Bharat / state

उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ चार दिवसीय महापर्व छठ का समापन, रांची के सभी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ संपन्न ( ETV BHARAT )

रांची: लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हो गया. सुबह की पहली किरण के साथ ही राजधानी रांची के तमाम छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. व्रती और उनके परिजन पारंपरिक रूप से सूप, दउरा और पूजन सामग्री लेकर घाटों पर पहुंचे. किसी के हाथ में सूप था, तो कोई दउरा लेकर भगवान सूर्य की उपासना में लीन दिखा. जैसे ही सूर्य की लालिमा आसमान में दिखाई देने लगी, व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ संपन्न (ETV BHARAT) व्रतियों के साथ बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु