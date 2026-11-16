दिल्ली: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन, तुगलकाबाद में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जल अर्पित
उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते ही छठ पूजा का समापन हो गया. तुगलकाबाद के काया माया झील पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
Published : November 16, 2026 at 11:18 AM IST
नई दिल्ली: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया है. शुक्रवार को नहाय-खाय से शुरू हुआ यह पर्व आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्ध्य देने के साथ संपन्न हो रहा है. तुगलकाबाद स्थित काया माया झील पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए. लोग जल में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे. सूरज निकलते ही दूध और जल से अर्ध्य अर्पित कर पूजा का समापन किया गया.
स्थानीय श्रद्धालु संतोष कुमार झा ने बताया, “आज छठ का चौथा और आखिरी दिन है. नहाय-खाय से शुरू हुआ यह महापर्व आज उगते सूर्य को अर्ध्य देने के बाद समाप्त हो जाएगा. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं. दिल्ली सरकार की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अगर परमानेंट घाट बन जाता तो और बेहतर होता.”
ललन ने कहा, “छठ का इंतजार पूरे साल रहता है. आज विदाई का दिन है. उगते सूर्य को अर्ध्य देने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगी. घाट पर उत्साह देखने लायक है. हजारों लोग पहुंचे हुए हैं.”
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दिल्ली में भी बिहार जैसी फीलिंग आ रही है: आलोक
आलोक ने कहा, “यहां छठ पूजा हो रही है. हम सुबह सूर्य को अर्ध्य देने आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार जैसी फीलिंग आ रही है. सभी में उत्साह है. दिल्ली सरकार की व्यवस्था ठीक है, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है.”
छठ पूजा शुक्रवार को नहाय-खाय से शुरू हुई थी. दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन रविवार को डूबते सूर्य को अर्ध्य दिया गया और आज चौथे दिन उगते सूर्य को अर्ध्य देने के साथ इसका समापन हो रहा है. दिल्ली सरकार ने शहर के छोटे-बड़े सभी घाटों पर व्यवस्थाएं की थीं, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान अच्छी सुविधा मिली. काया माया झील पर भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा गया.
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