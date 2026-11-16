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दिल्ली: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन, तुगलकाबाद में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जल अर्पित

चार दिवसीय छठ पूजा का समापन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया है. शुक्रवार को नहाय-खाय से शुरू हुआ यह पर्व आज उगते हुए भगवान भास्कर को अर्ध्य देने के साथ संपन्न हो रहा है. तुगलकाबाद स्थित काया माया झील पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए. लोग जल में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे. सूरज निकलते ही दूध और जल से अर्ध्य अर्पित कर पूजा का समापन किया गया.