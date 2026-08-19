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धमतरी के चारों बांध लबालब, गंगरेल 86% पार, कैचमेंट में बारिश जारी तो खुलेंगे गेट

गंगरेल के अलावा मॉडमसिल्ली और सोंढूर डैम में भी लगातार बारिश की वजह से तेजी से जलभराव हो रहा है.

Dams in Dhamtari
धमतरी गंगरेल बांध (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 12:09 PM IST

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धमतरी: लगातार बारिश की वजह से धमतरी जिले के बांधों में तेजी से जलभराव हो रहा है. गंगरेल समेत जिले के चारों प्रमुख बांध लबालब हो गए हैं. बारिश लगातार होने और पर एक-दो दिनों में गंगरेल बांध के गेट खोले जा सकते हैं.

गंगरेल बांध

32.150 टीएमसी क्षमता वाले रविशंकर जलाशय यानी गंगरेल बांध में फिलहाल 28.504 टीएमसी पानी जमा हो चुका है. बांध अपनी कुल क्षमता का करीब 86.53 प्रतिशत भर चुका है.

लगातार बारिश से धमतरी के बांधों में भरा पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मॉडमसिल्ली बांध

5.839 टीएमसी क्षमता वाले मॉडमसिल्ली बांध में 5.286 टीएमसी पानी है यानी 90.78 प्रतिशत जलभराव है.

दुधावा बांध

10.192 टीएमसी क्षमता वाले दुधावा बांध में 7.606 टीएमसी पानी पहुंच चुका है. यहां जलभराव 74.25 प्रतिशत है.

सोंढूर बांध

सोंढूर बांध की कुल क्षमता 6.995 टीएमसी है, जिसमें 5.640 टीएमसी पानी मौजूद है और बांध 78.63 प्रतिशत भर चुका है.

अलर्ट मोड पर प्रशासन

बांधों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश के चलते गंगरेल बांध लगभग भरने की स्थिति में है. इससे पहले भी बांध के कुछ गेट खोले गए थे और पानी छोड़ा गया था. अब यदि कैचमेंट एरिया में बारिश का सिलसिला जारी रहता है, तो जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए दोबारा गेट खोलने की जरूरत पड़ सकती है. धमतरी कलेक्टर ने बताया कि जिले के दूसरे बांध भी काफी भर चुके हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है.

Dams in Dhamtari
धमतरी डैम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर की अपील

धमतरी कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि बांधों के आसपास और नहरों के किनारे जाने से बचें. पानी में उतरने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि जलस्तर बढ़ने के साथ पानी का बहाव बेहद तेज हो सकता है. खासकर अभिभावक अपने बच्चों को जलाशयों और नहरों से दूर रखें.

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