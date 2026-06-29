देशभर में 718 लोगों को ठगने वाले चार साइबर ठग लखनऊ में गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर खुलवाते थे बैंक खाता
लाइट हाउस आवास विकास योजना के एक फ्लैट में साइबर फ्रॉड का खेल चल रहा था. पुलिस ने छापा मारकर पकड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:52 PM IST
लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पुलिस और साइबर सेल की टीम ने करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 79 चेकबुक, 77 एटीएम कार्ड, 29 सिम कार्ड, 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 14 कीपैड फोन, 3 लैपटॉप, 6 पीओएस मशीनें और कई फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं.
रविवार को पुलिस की जानकारी मिली थी कि आवास विकास योजना के एक फ्लैट में कुछ लोग साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की. चार साइबर अपराधी लैपटॉप और मोबाइल से पैसों का लेनदेन करते मिले. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी कंपनियां बनवाकर अन्य व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगाकर उस पैसे को अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते थे.
पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह आम लोगों के दस्तावेज जैसे आधार, पैन लेकर उनके नाम पर कंपनियां बनाते थे. इसके बाद कंपनी के खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल की मदद से ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजकर पैसे का सेटलमेंट करते थे. एडीसीपी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया, इस पूरे नेटवर्क के तार अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों से भी जुड़े हो सकते हैं. गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर 718 शिकायतें दर्ज हैं.
इन खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने और निकालने के लिए होता था. 28 जून को सूचना मिली थी कि लाइट हाउस आवास विकास योजना के एक फ्लैट में कुछ लोग साइबर फ्रॉड से जुड़े काम कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर के पूछताछ की तो पता चला कि ये आरोपी आम लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम पर करंट बैंक अकाउंट खुलवाते थे.
इसके लिए फर्जी कार्यालय और कंपनियां भी तैयार की जाती थीं. बाद में साइबर ठग इन खातों में ठगी की रकम भेजते थे. रकम आने के बाद उसे कई अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था या फिर एटीएम, चेक और अन्य माध्यमों से निकाल लिया जाता था. इस काम के बदले आरोपियों को कमीशन मिलता था. गिरोह के सदस्य आपस में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप से बात करते थे.
गिरफ्तार आरोपियों में उन्नाव निवासी सत्येंद्र तथा बिहार के चंपारण के रहने वाले निप्पु कुमार, मनीष कुमार और सन्नी कुमार शामिल हैं. इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी में एफआईआर दर्ज की गई है.
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