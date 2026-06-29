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देशभर में 718 लोगों को ठगने वाले चार साइबर ठग लखनऊ में गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर खुलवाते थे बैंक खाता

लखनऊ : राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पुलिस और साइबर सेल की टीम ने करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 79 चेकबुक, 77 एटीएम कार्ड, 29 सिम कार्ड, 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 14 कीपैड फोन, 3 लैपटॉप, 6 पीओएस मशीनें और कई फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं.

रविवार को पुलिस की जानकारी मिली थी कि आवास विकास योजना के एक फ्लैट में कुछ लोग साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की. चार साइबर अपराधी लैपटॉप और मोबाइल से पैसों का लेनदेन करते मिले. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी कंपनियां बनवाकर अन्य व्यक्तियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगाकर उस पैसे को अन्य खातों में ट्रांसफर कर देते थे.

पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह आम लोगों के दस्तावेज जैसे आधार, पैन लेकर उनके नाम पर कंपनियां बनाते थे. इसके बाद कंपनी के खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल की मदद से ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजकर पैसे का सेटलमेंट करते थे. एडीसीपी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया, इस पूरे नेटवर्क के तार अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों से भी जुड़े हो सकते हैं. गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर 718 शिकायतें दर्ज हैं.

इन खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने और निकालने के लिए होता था. 28 जून को सूचना मिली थी कि लाइट हाउस आवास विकास योजना के एक फ्लैट में कुछ लोग साइबर फ्रॉड से जुड़े काम कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर के पूछताछ की तो पता चला कि ये आरोपी आम लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम पर करंट बैंक अकाउंट खुलवाते थे.