अमीर बनने के लिए करते ठगी, फिर सट्टेबाजी ऐप में लगाते थे, चार आरोपी गिरफ्तार
साइबर अपराध से जुड़े बदमाशों पर वीकेआई थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई.
Published : November 30, 2025 at 1:51 PM IST
जयपुर : साइबर अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे ऑपेरशन साइबर शील्ड के तहत जयपुर की वीकेआई थाना पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल और एक चेक बुक भी जब्त की गई है. इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि एक किराए की दुकान से यह पूरा खेल चल रहा था. दो आरोपी साइबर ठगी की रकम को अपने और अन्य लोगों के खातों में जमा करवाते. उन्होंने एटीएम से नकद रुपए निकलवाने के लिए दो युवकों को अपने साथ रखा था.
चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि महस्वा (करौली) निवासी रविशंकर योगी, अखैपुरा (जयपुर) निवासी विनोद कुमार मीणा, आकेड़ा (जयपुर) निवासी मेहर खान और करणी विहार निवासी सूरज मीणा के खिलाफ वीकेआई थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है. वीकेआई थानाधिकारी रवींद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है.
ठगी की रकम को ठिकाने लगाने का खेल : प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि रविशंकर योगी और विनोद कुमार मीणा ने ठगी की रकम ट्रांसफर करवाने के लिए म्यूल अकाउंट मुहैया करवाने और एटीएम से रकम निकलवाने के लिए मेहर खान और सूरज मीणा को रखा था. दोनों अलग-अलग दुकानों से स्कैनर लाकर रविशंकर और विनोद को वाट्सएप करते थे, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की जा रही थी. इसके बाद दोनों आरोपी दुकानदारों से नकद या एटीएम से रकम निकलवाने का काम करते थे.
जल्दी अमीर बनने की किताब भी मिली : पड़ताल में सामने आया है कि रविशंकर और विनोद ने 2500 रुपए हर महीने के किराए पर दुकान ले रखी थी. पुलिस को तलाशी में जल्द दौलतमंद बनने के ट्रिक सिखाने की एक किताब भी मिली है. पूछताछ में सामने आया कि वह अपने और अन्य लोगों के खाते में साइबर ठगी की रकम मंगवाता था. उस रकम को सट्टेबाजी ऐप में लगा देता. अब पुलिस सट्टेबाजी ऐप को लेकर भी पड़ताल कर रही है.