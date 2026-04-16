ETV Bharat / state

बिहार में साइबर फ्रॉड का पाकिस्तान कनेक्शन, मिलता था 10 प्रतिशत कमीशन.. 4 गिरफ्तार

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई से ऐसे तार सामने आए हैं जो देश की सीमाओं के पार तक फैले हुए हैं. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बिहार में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह : मोतिहारी पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने चौंकाने वाली बात बताई. गिरफ्तार ठग एक सुनियोजित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे और पीड़ितों से धोखाधड़ी के जरिए ठगी गई कुल राशि पर 10 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करते थे.

कैसे पकड़ा गया शातिर ठगों का गिरोह? : यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब पुलिस को एक संदिग्ध साइबर अपराधी, खतोलवा गांव के रहने वाले अंकित कुमार के बारे में एक जानकारी मिली, जिसे एक एटीएम के पास देखा गया था. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी अंकित से जब पूछताछ की तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ. अंकित से पूछताछ के आधार पर उसके तीन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पाकिस्तान भेजते थे ठगी का पैसा : इस मामले में सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी, साइबर अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिनमें पाकिस्तान में बैठे लोग भी शामिल थे. हर एंगल को पुलिस खंगाल रही है. तह तक जाने की कोशिश हो रही है.

''इन पर आरोप है कि गिरोह लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले विज्ञापन और झूठी कानूनी कार्रवाई की धमकियों का इस्तेमाल कर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करता था और पैसे ठग लेता था. जिसके बाद उस पैसे को सीडीएम के जरिए पाकिस्तान साइबर ट्रांसफर कर देते थे, जिसके बदले इन्हें 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था.''- संतोष कुमार, एसडीपीओ