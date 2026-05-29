रांची के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में साइबर अपराधियों ने बना रखा था अड्डा, छापेमारी में चार गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध
रांची में साइबर ठग रैकेट का खुलासा हुआ है. पॉश इलाके के आपार्टमेंट के एक फ्लैट से पांच लोग पकड़े गए हैं.
Published : May 29, 2026 at 5:50 PM IST
रांचीः साइबर अपराधी अब संगठित रूप से साइबर क्राइम को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं. रांची पुलिस में साइबर अपराधियों के ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो शहर के वीआईपी इलाके में रहकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे. पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है.
अपार्टमेंट के फ्लैट में छुपकर रह रहे थे
रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास स्थित रॉक व्यू अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कुछ अपराधी जमा हुए हैं. सूचना के सत्यापन के बाद मामले में कार्रवाई के लिए सदर डीएसपी नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी. टीम के द्वारा बेहद गुप्त तरीके से अपार्टमेंट में विधिवत छापेमारी की गई. इस दौरान फ्लैट में पांच संदिग्ध लोग पाए गए. जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे लोग फर्जी कागजातों के आधार पर साइबर ठगी करते हैं.
तलाशी में मिले दर्जनों फर्जी पहचान पत्र
एसएसपी ने बताया कि फ्लैट की तलाशी लेने पर उक्त पांचों लोगों के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए. पूछताछ करने पर पता चला कि फर्जी पहचान पत्र के आधार पर फर्जी अकाउंट खोला जाता था और उसके बाद साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था. साथ ही पकड़े गए साइबर ठगों ने पुलिस को यह भी बताया कि यह फ्लैट किसी निखिल भैया का है और उनके द्वारा ही इनलोगों को यहां बुलाकर साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी गई है. पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने सभी सामानों को विधिवत जब्त कर लिया और चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है. मामले को लेकर गोंदा थाना कांड संख्या-68/26 दिनांक:-28/05/2026 दर्ज की गई है.
गिरोह के सरगना निखिल की तलाश शुरू
साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस गिरोह के सरगना निखिल की तलाश में जुट गई है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी कागजातों के आधार पर साइबर अपराधियों के द्वारा कितने बैंक खाते खोले गए थे और उनके माध्यम से किन-किन लोगों से ठगी की गई थी.
गिरफ्तार आरोपियों का नाम और पता
- काजल कुमार मंडल, उम्र 24 वर्ष, पिता बिनोद मंडल, सा० नारायणपुर, पोस्ट+ थाना- नरायणपुर, जिला जामताड़ा.
- आनंद कुमार, उम्र 18 वर्ष, पिता राजू प्रसाद, सा० बाजार समिति रामगढ़, जिला रामगढ़.
- बिक्की कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता लुटू करमाली, सा0 अय्यर बस्ती, थाना ललपनिया, जिला बोकारो.
- शाकिब अंसारी, उम्र 20 वर्ष, पिता मो. सलीम, सा० सौदागर मोहल्ला, थाना+जिला रामगढ़.
- रामगढ़ जिला निवासी एक नाबालिग निरुद्ध.
जब्त सामानों की सूची
- विभिन्न बैंकों के अलग-अलग नाम से कुल 50 पासबुक.
- विभिन्न बैंकों के कुल 26 डेबिट कार्ड.
- विभिन्न बैंको के अलग-अलग नाम से कुल 08 चेक बुक.
- कुल 13 मोबाइल फोन.
- 03 आधार कार्ड.
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