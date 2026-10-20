मेरठ में चोरी की बाइकों के साथ चार शातिर चोर गिरफ्तार
आरोपी बाइक चोरी कर उनके पार्ट्स खोलकर अलग-अलग जगह बिक्री करते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 12:58 PM IST
मेरठ: सदर बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 मोटरसाइकिलों के साथ चार चोरों को गिरफ्तार किया है. जो लगातार आसपास के इलाकों से दो पहिया वाहनों की चोरी करते थे और कैंट क्षेत्र के एक पुराने खंडहर से उनके पार्ट्स खोलकर अलग-अलग जगह बिक्री करते थे.
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने प्रेस कांफ्रेंस कर, मीडिया को बताया कि पकड़े गए चोर बेहद ही शातिर हैं, इनके गैंग में कौन कौन लोग हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुछताछ में सामने आया कि यह गिरोह अब तक 50 से ज्यादा वाहन चोरी कर उनके पार्ट्स बेच चुका है.
एसएसपी ने बताया कि पुलिस अब ये जानकारी जुटा रही है कि चोरी की गई वाहनों के पार्ट्स किन लोगों को सप्लाई की जाती थी. पूछताछ में अभियुक्त राहुल ने बताया कि वे चारों से मिलकर शहर के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी कर कैन्ट क्षेत्र में स्थित आर्मी के पुराने खण्डहरों में छिपा देते थे. बाद में अवसर मिलने पर उनके पार्ट्स को बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे.
एसएसपी ने बताया कि जिन चार चोरों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान राहुल कुमार, विजय सक्सेना, विजय कुमार और नितिन कुमार के रूप में हुई है. इनके कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी समेत कुल 10 वाहन बरामद किए गए हैं, फिलहाल, पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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