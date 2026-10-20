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मेरठ में चोरी की बाइकों के साथ चार शातिर चोर गिरफ्तार

चोरी की बाइकों के साथ चार चोर गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सदर बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 मोटरसाइकिलों के साथ चार चोरों को गिरफ्तार किया है. जो लगातार आसपास के इलाकों से दो पहिया वाहनों की चोरी करते थे और कैंट क्षेत्र के एक पुराने खंडहर से उनके पार्ट्स खोलकर अलग-अलग जगह बिक्री करते थे.



एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने प्रेस कांफ्रेंस कर, मीडिया को बताया कि पकड़े गए चोर बेहद ही शातिर हैं, इनके गैंग में कौन कौन लोग हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुछताछ में सामने आया कि यह गिरोह अब तक 50 से ज्यादा वाहन चोरी कर उनके पार्ट्स बेच चुका है.