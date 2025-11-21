ETV Bharat / state

वाटर होल में पानी पीते नजर आए चार शावक, नजारा देख रोमांच से गदगद हुए पर्यटक

वाटरहोल पर पानी पीता शावक ( Etv Bharat Alwar )

अलवर: शहर के समीप सरिस्का टाइगर रिजर्व की अलवर बफर रेंज में इन दिनों बाघिन एवं उसके शावक पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. बफर रेंज में गुरुवार शाम की सफारी में दिल्ली से आए पर्यटकों को बाघिन एसटी-19 व उसके चार शावकों की आसान साइटिंग हुई. इनमें दो शावक वाटर होल में पानी पीते दिखाई दिए. एक साथ झुंड में बाघों की साइटिंग का यह दुर्लभ दृश्य पर्यटकों के लिए यादगार बन गया. पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया. अलवर शहर के समीप बाघों की साइटिंग होने से बफर रेंज में पर्यटकों की आवक बढ़ने लगी है. पिछले कुछ दिनों से अलवर बफर रेंज में बाघ व उनके शावक आसानी से दिखाई दे रहे हैं. गत जून महीने में बाघिन एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ अलवर बफर रेंज में दिखाई दी थी. इसके बाद बफर में बाघों की साइटिंग और आसान हो गई है. अब पर्यटकों को सरिस्का की सदर रेंज की तरह बफर रेंज में भी आसानी से बाघ दिखाई पड़ रहे हैं. इससे अलवर बफर रेंज के प्रति पर्यटकों में आकर्षण बढ़ा है. यही कारण है कि बाघों की साइटिंग की चाहत रखने वाले पर्यटक अब बफर रेंज की ओर रुख कर रहे हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व के वाटर होल में पानी पीते शावक (ETV Bharat Alwar)