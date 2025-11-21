ETV Bharat / state

वाटर होल में पानी पीते नजर आए चार शावक, नजारा देख रोमांच से गदगद हुए पर्यटक

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रेंज में अलवर शहर के समीप बाघों की साइटिंग होने से बफर रेंज में पर्यटकों की आवक बढ़ने लगी है.

Sariska Tiger Reserve
वाटरहोल पर पानी पीता शावक (Etv Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 3:42 PM IST

अलवर: शहर के समीप सरिस्का टाइगर रिजर्व की अलवर बफर रेंज में इन दिनों बाघिन एवं उसके शावक पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. बफर रेंज में गुरुवार शाम की सफारी में दिल्ली से आए पर्यटकों को बाघिन एसटी-19 व उसके चार शावकों की आसान साइटिंग हुई. इनमें दो शावक वाटर होल में पानी पीते दिखाई दिए. एक साथ झुंड में बाघों की साइटिंग का यह दुर्लभ दृश्य पर्यटकों के लिए यादगार बन गया. पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद भी किया.

अलवर शहर के समीप बाघों की साइटिंग होने से बफर रेंज में पर्यटकों की आवक बढ़ने लगी है. पिछले कुछ दिनों से अलवर बफर रेंज में बाघ व उनके शावक आसानी से दिखाई दे रहे हैं. गत जून महीने में बाघिन एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ अलवर बफर रेंज में दिखाई दी थी. इसके बाद बफर में बाघों की साइटिंग और आसान हो गई है. अब पर्यटकों को सरिस्का की सदर रेंज की तरह बफर रेंज में भी आसानी से बाघ दिखाई पड़ रहे हैं. इससे अलवर बफर रेंज के प्रति पर्यटकों में आकर्षण बढ़ा है. यही कारण है कि बाघों की साइटिंग की चाहत रखने वाले पर्यटक अब बफर रेंज की ओर रुख कर रहे हैं.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के वाटर होल में पानी पीते शावक (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: अब बफर रेंज की बाघिन शावकों के साथ आ रही नजर, आसान साइटिंग से पर्यटक हुए गदगद

सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में वर्तमान में 11 बाघ व शावक हैं. पिछले कुछ समय से बफर रेंज में बाघों का कुनबा बढ़ने से पर्यटकों को यहां बाघों की साइटिंग खूब हो रही है. गत शनिवार को भी अलवर बफर रेंज के बारा लिवारी रूट पर पर्यटकों को बाघिन एसटी-19 व उसके शावक दिखाई दिए थे.

बफर रेंज में शावक अब बड़े हो रहे हैं. सर्दी के मौसम में ये शावक अपनी मां के साथ चहलकदमी करते दिखाई पड़ रहे हैं. जल्द ही ये शावक बड़े होकर अपनी मां से अलग होकर अपनी टेरिटरी बनाएंगे. इससे बफर रेंज में अलग-अलग जगह बाघों का राज होगा. इसका पर्यटकों को लाभ यह होगा कि सफारी के दौरान उन्हें बाघों की साइटिंग के अवसर ज्यादा मिलेंगे.

बफर रैंज के प्रति बढ़ा पर्यटकों का आकर्षण: सरिस्का का कोर एरिया बड़ा होने के कारण वहां बाघ अलग-अलग जगह अपनी टेरिटरी में रहते हैं. ऐसे में कई बार पर्यटकों को बाघों की साइटिंग कम हो पाती है, लेकिन अलवर बफर रेंज का एरिया छोटा है और अभी यहां बाघों का कुनबा 11 है. इसके जल्द ही बढ़ने के आसार हैं. छोटे एरिया में ज्यादा बाघ होने से पर्यटकों को यहां बाघों के दिखने के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है. इससे पर्यटकों का बफर रेंज के प्रति आकर्षण बढ़ने की संभावना है.

