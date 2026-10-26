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पिकअप से 4 करोड़ रुपये कैश बरामद, रायपुर से नागपुर जा रही थी गाड़ी

रायपुर से नागपुर ले जा रहे थे कैश

डीआईजी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रायपुर के अभनपुर क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नकदी पिकअप वाहन में लोड की गई है. रकम को रायपुर से नागपुर ले जाने की बात सामने आई थी. खुर्सीपार थाना और क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई. टीम को कुम्हारी टोल प्लाजा के पास तैनात किया गया. संदिग्ध पिकअप के पहुंचते ही पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया. खुर्सीपार के डाबरपारा के पास पिकअप को रोककर तलाशी लेने पर पिकअप वाहन में एक अलग से गुप्त चैंबर बनकर बड़ी मात्रा में नोटो का बंडल रखा गया था, जिसे बरामद किया गया. नोटों की गिनती मशीन से कराई गई. पिकअप वाहन से करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी रकम सामने आई है. बरामद रकम की सूचना आयकर विभाग को दी गई है. अग्रिम कार्यवाही के लिए केस आयकर विभाग को सौंपा जाएगा.