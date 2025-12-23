ETV Bharat / state

ट्रेनों में यात्रियों को बनाते थे निशाना, धनबाद रेल पुलिस के हत्थे चढ़े 4 अपराधी

धनबाद: बिहार-झारखंड के ट्रेनों में आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का रेल पुलिस ने उद्भेदन किया है. गैंग में शामिल चार सदस्यों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मौके पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से लूटे गए पर्स, मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं. हालांकि गैंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी है.

धनबाद जीआरपी अधीक्षक कैलाश करमाली ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह गैंग लंबे समय से बिहार और झारखंड में चलने वाली यात्री ट्रेनों में सक्रिय था. 19 दिसंबर की रात टाटा-जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सो रही महिला यात्रियों को टारगेट करते हुए उनका पर्स, मोबाइल समेत अन्य सामान लेकर धनबाद के प्रधानखंता रेलवे स्टेशन के आस-पास चैन पुलिंग कर फरार हो गए थे.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते रेल एसपी (ईटीवी भारत)

अपराधियों ने अंधेरा और कोहरे का उठाया फायदा

यात्रियों ने उन बदमाशों का पीछा भी किया था. लेकिन रात के अंधेरे और कुहासे का फायदा उठाते हुए सभी अपराधी जंगलों की ओर भाग गए थे. घटना की सूचना पर रेल अधीक्षक धनबाद के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. इस विशेष टीम ने अपने अनुसंधान के दौरान छापेमारी कर घटना में शामिल पांच अपराधियों में से चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.