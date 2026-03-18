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हेलमेट पहने अपराधियों ने 'अपना मार्ट' में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

रांची में चार अपराधी 'अपना मार्ट' में लूटपाट करके भाग गए. CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई.

APNA MART LOOTED IN RANCHI
लूटपाट करते अपराधी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 3:30 PM IST

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रांचीः राज्य की राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित 'अपना मार्ट' में मंगलवार की देर रात हेलमेट पहन चार अपराधियों ने लूटपाट की और फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में सभी अपराधियों की करतूत कैद हुई है. वहीं पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

क्या है पूरा मामला

मंगलवार की रात अपना मार्ट के कर्मचारी दुकान बंद करने की तैयारी में थे वह दिन भर हुई बिक्री का मिलान कर रहे थे, इसी दौरान हेलमेट और मास्क पहने चार अपराधी दुकान में आ धमके और दुकान के स्टाफ से 67 हजार रुपये छीन कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि अपराधियों के पास हथियार भी थे हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

अपना मार्ट' में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज (Etv Bharat)

पैसे का मिलान कर दुकान बंद ही करने वाला था स्टाफ

अपना मार्ट के मालिक ने कहा कि वे मंगलवार रात को अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान नगद पैसे का मिलान किया जा रहा था कि तभी चार की संख्या में हेलमेट पहने अपराधी आए और चुपचाप पैसे निकाल कर धमकी देने लगे. आनाकानी करने पर एक अपराधी बार-बार अपनी कमर की तरफ हाथ कर रहा था जैसे कि उसके पास कोई हथियार हो.

दुकान के कर्मचारियों ने डर से उनका विरोध नहीं किया, जिसके बाद नगद पैसे अपराधियो ने झपट लिया और एक स्टाफ को पीटा भी. हालांकि अपराधियों को मात्र 67000 ही हाथ लगे लेकिन उनके इस वारदात की वजह से दुकानदार दहशत में आ गए.

सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चारों अपराधी की तस्वीर कैद हुई है, उनके बाइक का नंबर भी पुलिस को पता चल गया है. बताया जा रहा है कि लूटपाट में लोकल अपराधियों का हाथ है. डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे.

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रांची में लूट की घटना
अपना मार्ट में लूट
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APNA MART LOOTED IN RANCHI

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