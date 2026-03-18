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हेलमेट पहने अपराधियों ने 'अपना मार्ट' में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

रांचीः राज्य की राजधानी के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित 'अपना मार्ट' में मंगलवार की देर रात हेलमेट पहन चार अपराधियों ने लूटपाट की और फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में सभी अपराधियों की करतूत कैद हुई है. वहीं पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

क्या है पूरा मामला

मंगलवार की रात अपना मार्ट के कर्मचारी दुकान बंद करने की तैयारी में थे वह दिन भर हुई बिक्री का मिलान कर रहे थे, इसी दौरान हेलमेट और मास्क पहने चार अपराधी दुकान में आ धमके और दुकान के स्टाफ से 67 हजार रुपये छीन कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि अपराधियों के पास हथियार भी थे हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

अपना मार्ट' में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज (Etv Bharat)

पैसे का मिलान कर दुकान बंद ही करने वाला था स्टाफ

अपना मार्ट के मालिक ने कहा कि वे मंगलवार रात को अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान नगद पैसे का मिलान किया जा रहा था कि तभी चार की संख्या में हेलमेट पहने अपराधी आए और चुपचाप पैसे निकाल कर धमकी देने लगे. आनाकानी करने पर एक अपराधी बार-बार अपनी कमर की तरफ हाथ कर रहा था जैसे कि उसके पास कोई हथियार हो.