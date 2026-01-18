ETV Bharat / state

धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा चार कुख्यात अपराधी, बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे

धनबाद: आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है. इन अपराधियों के पास से देसी पेस्टल और 7.65 एमएम की पांच जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है. पहले हुए फायरिंग और लूटपाट की घटनाओं में भी ये अपराधी शामिल रहे हैं. एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया है.

बड़ी घटना को अंजाम देने की मिली थी सूचना

शनिवार को ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को कुछ अपराधियों के द्वारा राजगंज थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके बाद राजगंज और तेतुलमारी थाना की पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा राजगंज-तेतुलमारी मुख्य सड़क पर सोनदाहा बस्ती के समीप एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (Etv Bharat)

चेकिंग के दौरान देर रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर दो बाइक पुलिस को नजर आई. दोनों बाइक पर चार अपराधी सवार थे. पुलिस को देख अपराधी तेजी के साथ भागने लगे. हालांकि पुलिस ने पीछाकर सभी को दबोच लिया. इसमें से कुछ अपराधियों को चोटें भी आईं हैं. पुलिस द्वारा अपराधियों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से दो देसी पिस्टल, 7.65 एमएम की पांच जिंदा गोलियां, चार मोबाइल फोन और दो बाइक बरामद की गईं हैं.