धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा चार कुख्यात अपराधी, बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे

धनबाद पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी अपराधी एक बड़ी वादरात को अंजाम देने के फिराथ में थे.

पुलिस के गिरफ्त में अपराधी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 10:45 AM IST

धनबाद: आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे चार कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है. इन अपराधियों के पास से देसी पेस्टल और 7.65 एमएम की पांच जिंदा गोली पुलिस ने बरामद किया है. पहले हुए फायरिंग और लूटपाट की घटनाओं में भी ये अपराधी शामिल रहे हैं. एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया है.

बड़ी घटना को अंजाम देने की मिली थी सूचना

शनिवार को ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को कुछ अपराधियों के द्वारा राजगंज थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके बाद राजगंज और तेतुलमारी थाना की पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा राजगंज-तेतुलमारी मुख्य सड़क पर सोनदाहा बस्ती के समीप एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (Etv Bharat)

चेकिंग के दौरान देर रात करीब 11 बजकर 45 मिनट पर दो बाइक पुलिस को नजर आई. दोनों बाइक पर चार अपराधी सवार थे. पुलिस को देख अपराधी तेजी के साथ भागने लगे. हालांकि पुलिस ने पीछाकर सभी को दबोच लिया. इसमें से कुछ अपराधियों को चोटें भी आईं हैं. पुलिस द्वारा अपराधियों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से दो देसी पिस्टल, 7.65 एमएम की पांच जिंदा गोलियां, चार मोबाइल फोन और दो बाइक बरामद की गईं हैं.

आरोपियों का पूर्व से भी रहा आपराधिक इतिहास

ग्रामीण एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधियों ने 10 जनवरी 2026 को तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तिलाटांड़ गांव के पास किराना दुकानदार अर्जुन महतो पर फायरिंग और लूटपाट की कोशिश की थी, जिसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रिंकु मंडल उर्फ टुनटुन मंडल, रवि महतो उर्फ बिल्लु, समशुल अंसारी उर्फ चांद और गौतम धीवर उर्फ बाबा के रूप में हुई है.

इनमें से कुछ आरोपियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है. पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल एक अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है.

