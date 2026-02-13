फिरोजाबाद में युवक की हत्या में चार दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मामला वर्ष 2021 का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 10:17 PM IST
फिरोजाबाद : जिले की अदालत ने वर्ष 2021 में हुए बहुचर्चित हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र समेत चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 54 हजार 500 रुपये-54 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. घटना थाना एका क्षेत्र की है, जहां लड़की को जबरन ले जाने के दौरान उसके भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.
सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक, मामला वर्ष 2021 का है, जब एक महिला की पुत्री को आरोपी अंकुल बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था और विधिक कार्रवाई शुरू की गई थी.
उन्होंने बताया कि इसके बाद 23 अगस्त 2021 को आरोपियों ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसे खींचने का प्रयास किया और लाठी-डंडों व सरियों से हमला कर दिया. हमले में पीड़िता का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए एसएनएम अस्पताल आगरा में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
उन्होंने बताया कि घटना के आधार पर थाना एका में आरोपी प्रदीप, भोला, अंकुल और राजकुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. प्रदीप और अंकुल पिता-पुत्र हैं. बाद में पीड़िता के भाई की मृत्यु होने पर हत्या की धारा बढ़ाई गई. विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर 7 मई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई. पुलिस मीडिया सेल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की प्रभावी पैरवी की गई.
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-प्रथम न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड से दंडित किया. पुलिस की मॉनीटरिंग सेल, विवेचक, अभियोजन पक्ष और पैरोकार की सक्रिय भूमिका को भी इस सजा में अहम माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें : कौशांबी कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ये था मामला