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प्रदेश नेतृत्व के आदेश बेअसर: चार जिलाध्यक्षों ने अभी भी नहीं सौंपी कार्यकारिणी की सूची

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रभारी ताराचंद सैनी का कहना है कि अधिकांश जिलाध्यक्षों की कार्यकारणी की सूची प्रदेश कांग्रेस को मिल चुकी है.

Rajasthan Congress Headquarters
राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 4:12 PM IST

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जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए कांग्रेस जिलाध्यक्षों पर प्रदेश नेतृत्व के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं. बार-बार कार्यकारिणी की सूची भिजवाने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी जिलाध्यक्षों पर प्रदेश नेतृत्व के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है. हाल ही में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों को 30 अप्रैल तक और सूरत में कार्यकारिणी की सूची भेजना की डेडलाइन दी थी, लेकिन दिलचस्प ये है कि डेडलाइन बीतने के 2 दिन बाद अभी चार जिलाध्यक्ष ऐसे हैं. जिन्होंने अपनी सूची प्रदेश कांग्रेस को नहीं भेजी है. इन जिलाध्यक्षों में जयपुर शहर के अलावा तीन जिलाध्यक्ष पूर्वी राजस्थान से हैं. इसके बाद एक बार फिर जिलाध्यक्षों को कार्यकारिणी भिजवाने को कहा गया है. हालांकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि 46 जिलाध्यक्षों ने अपनी कार्यकारिणी बनाकर प्रदेश कांग्रेस को भेज दी है.

51 और 31 की कार्यकारिणी का राईडर बना टेंशन: जिलाध्यक्षों का कहना है कि कार्यकारिणी चयन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन बनी हुई थी क्योंकि पार्टी हाईकमान ने छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 सदस्यों की कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिएथे. जिसके चलते जिलाध्यक्षों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि 31 और 51 के कार्यकारिणी में किसे कार्यकारिणी में शामिल किया जाए और किसे नहीं? इसके अलावा पार्टी के तमाम धड़ों के नेताओं के साथ ही विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों के समर्थकों को भी कार्यकारिणी में लेने का दबाव था. ऐसे में कार्यकारिणी में सदस्यों के चयन को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ी थी. जिलाध्यक्षों का कहना है कि यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते कार्यकारी गठन में देरी हो रही है.

जयपुर शहर की कार्यकारिणी के विस्तार की मांग (ETV Bharat Jaipur)

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22 नवंबर 2025 को हुई थी 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा: दरअसल राजस्थान में राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के जरिए अक्टूबर माह रायशुमारी के जरिए जिलाध्यक्षों का चयन किया गया था. इसके बाद 22 नवंबर, 2025 को 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई थी और उसके बाद 24 जनवरी, 2026 को 5 और जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी. हालांकि तब पार्टी हाईकमान ने तमाम जिलाध्यक्षों को 15 दिनों के भीतर ही कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए थे, लेकिन अब पांच माह बीतने के बावजूद भी किसी भी जिले में कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई है.

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अधिकांश जिलों की कार्यकारिणी मिली: इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रभारी ताराचंद सैनी का कहना है कि अधिकांश जिलाध्यक्षों की कार्यकारणी की सूची प्रदेश कांग्रेस को मिल चुकी है. चार या पांच जिलाध्यक्ष बचे हुए हैं जिनकी कार्यकारिणी भी शीघ्र प्रदेश नेतृत्व को मिल जाएगी. इस संबंध में उन जिला अध्यक्षों को निर्देश भी दिए गए हैं. 50 जिलाध्यक्षों की कार्यकारिणी आने के साथ ही सभी को एक साथ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पढ़ें: कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के आदेश, 3 महीने बाद भी घोषणा नहीं

विस्तारित कार्यकारिणी के लिए हाईकमान से मांग करेंगे: जयपुर शहर की कार्यकारिणी को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि सभी नेताओं से रायशुमारी करके ही कार्यकारिणी तैयार की जा रही है. कार्यकारिणी से पहले हमने जयपुर शहर के 150 वार्डों के अध्यक्षों के नाम तय कर लिए हैं. इसके लिए सभी नेताओं से सहमति ले ली गई है. जहां तक जयपुर शहर के कार्यकारिणी का सवाल है, तो एक बार 51 सदस्यों की कार्यकारिणी घोषित होगी. क्योंकि पार्टी हाईकमान ने छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 की कार्यकारिणी घोषित करने के आदेश दिए हुए हैं. हालांकि जयपुर के विधायकों और तमाम नेताओं ने मांग की है कि राजधानी जयपुर बड़ा शहर है यहां का प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ता है. इसलिए पार्टी हाईकमान से मांग करेंगे कि बाद में जयपुर शहर की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए, जिससे कि सभी कार्यकर्ताओं को उसमें एडजस्ट किया जा सके.

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