ETV Bharat / state

चार कॉलोनियों को मालिकाना हक का इंतजार, ड्रोन सर्वे से जगी नियमितीकरण की उम्मीद

अगर इन कॉलोनियों का नियमितीकरण होता है तो दशकों से यहां रह रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

RAMNAGAR COLONY DRONE SURVEY
चार कॉलोनियों को मालिकाना हक का इंतजार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 13, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: पंपापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी कॉलोनियों के निवासियों को वर्षों से अपने घरों पर मालिकाना हक मिलने का इंतजार है. करीब डेढ़ हजार परिवार इन कॉलोनियों में निवास करते हैं, जो राजस्व श्रेणी की भूमि पर बसे हुए हैं. लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को अब एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उनका सपना साकार हो सकता है.

इन चारों कॉलोनियों को वर्ष 2008 में नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया था. इसके बाद से ही यहां रहने वाले लोग स्थायी समाधान और मालिकाना अधिकार की मांग उठाते रहे हैं. समय-समय पर सरकार की ओर से नियमितीकरण का आश्वासन भी दिया जाता रहा, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. वर्ष 2017 में इन क्षेत्रों के लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी, मगर तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई. इससे क्षेत्र में निराशा का माहौल बन गया था.

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इन चारों कॉलोनियों को नियमित कर मालिकाना हक देने का वादा किया था. पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में घोषणा की थी. अब प्रशासन द्वारा ड्रोन सर्वे के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण कर नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है. चुनावी वर्ष में क्षेत्रवासी अंतिम आदेश जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

उत्तराखंड में लंबे समय से व्यापक भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है. ऐसे में यदि इन कॉलोनियों का नियमितीकरण होता है तो दशकों से यहां रह रहे परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. मालिकाना हक मिलने से न केवल लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे अपने घरों के विकास और बैंक ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे.

TAGGED:

रामनगर लेटेस्ट न्यूज
रामनगर कॉलोनी ड्रोन सर्वे
रामनगर कॉलोनी नियमितीकरण
RAMNAGAR COLONY DRONE SURVEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.