ETV Bharat / state

कानपुर में चार बच्चे गंभीर रूप में झुलसे; पॉलीथिन में पदार्थ से खेलते समय धमाका, कूडे़ के ढेर से उठाकर लाये थे

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि बच्चों को उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया है.

सचेंडी थाना
सचेंडी थाना (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:21 PM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र कस्बे में हाईवे के पास रविवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक हुए तेज धमाके से हड़कंप मच गया. धमाके के बाद आग लगने से चार बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. बच्चे कूड़े के ढेर से पॉलीथिन उठाकर लाये थे. पॉलीथिन में मौजूद पदार्थ से खेलते समय धमाका हो गया. धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी. घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम. कासिम आबिदी ने बताया कि रविवार दोपहर लगभग 1 बजे थाना सचेंडी पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा थाना सचेंडी में रहने वाले चार बच्चे आग में झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की.

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि निहाल, करिया, ऋषि और कृष्णा नाम के ये चार बच्चे दोपहर करीब 12 बजे घर से निकले थे. लौटते समय उन्हें हाईवे के पास पॉलीथिन मिलीं, जिन्हें वे अपने घर ले आए. उस पॉलीथिन में राख जैसा कोई पदार्थ था, जिससे बच्चे आपस में खेलने लगे.

उन्होंने बताया कि पास में ही आग जल रही थी और जैसे ही वह पदार्थ आग के संपर्क में आया, उसमें आग लग गई, जिससे यह दुर्घटना हुई है. वर्तमान में पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर है और जांच की जा रही है. अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और बच्चों को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है.

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. प्रारंभिक जांच में कूड़े के ढेर में किसी ज्वलनशील पदार्थ के होने की आशंका जताई जा रही है. डॉक्टरों के मुताबिक, धमाके और आग के कारण बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उनका गहन उपचार जारी है.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में ताबड़तोड़ धमाकों से राख हुईं 10 दुकानें; विंध्याचल में घर में लगी आग से मां और 4 बच्चे झुलसे

Last Updated : February 1, 2026 at 7:58 PM IST

TAGGED:

KANPUR NEWS
FOUR CHILDREN BURN INJURIES
BURN INJURIES IN KANPUR
KANPUR LATEST NEWS
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.