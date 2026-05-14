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बच्चों ने कथा का 'प्रसाद' समझकर खाई चूहे मारने की दवा, हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

ऋषिकेश में चार बच्चों ने कथा का 'प्रसाद' समझकर चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया.

Rishikesh Children consumed poison
बच्चों ने कथा का 'प्रसाद' समझकर खाई चूहे मारने की दवा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 14, 2026 at 8:55 PM IST

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ऋषिकेश: उत्तराखंड के तीर्थनगरी ऋषिकेश से सटे टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत ढालवाला क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. घटना के मुताबिक चार मासूम बच्चों ने घर में रखी चूहे मारने की दवा को 'कथा का प्रसाद' समझकर खा लिया. दवा खाने के कुछ देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे परिवार में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक, कक्षा 9, 7, 6 और 5 में पढ़ने वाले चार बच्चों ने घर में आटे के साथ मिलाकर रखी गई चूहे मारने की दवा को प्रसाद समझ लिया. बच्चों ने उसमें चीनी मिलाई और उसे खा लिया. उस समय घर पर कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था. कुछ देर बाद जब बच्चों के पिता घर लौटे तो बच्चों को उल्टियां करते देख घबरा गए.

पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्होंने 'प्रसाद' खाया जिसके बाद उन्हें उल्टी हो रही है. पूरी जानकारी जुटाने पर सामने आया कि बच्चों ने चूहे मारने की दवा का 'प्रसाद' समझकर सेवन कर लिया है. मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने बिना देरी किए तुरंत चारों बच्चों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि चार बच्चों में तीन लड़कियां और एक लड़का शामिल है. चारों बच्चे चचेरे भाई बहन हैं.

अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पंत ने बताया कि, बच्चों का तत्काल उपचार शुरू किया गया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों की हालत में सुधार है. फिलहाल बच्चों को डॉक्टरों की देख रेख में ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है.

बच्चों के परिजनों ने बताया कि, घटना के समय वह किसी काम से बाहर गए हुए थे. उस दौरान घर में बच्चों के साथ कोई मौजूद नहीं था.

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