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अलीगढ़ से दिल्ली मार्केटिंग करने के लिए घर से भागीं 4 बच्चियां, 15 घंटे के अंदर वृंदावन से बरामद

घर से भागीं चार बच्चियां बरामद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: जिले से 7 से 12 वर्ष की चार बच्चियां दिल्ली खरीददारी करने के लिए घर से निकल गईं. पुलिस ने सभी को 15 घंटे के भीतर बरामद कर लिया. पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बच्चियों को मथुरा के वृंदावन से खोज निकाला. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है. घर से भागीं चार बच्चियां बरामद. (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, सात से बारह वर्ष आयु वर्ग की चार बच्चियां, जिनमें दो सगी बहनें भी शामिल थीं, परिजनों की डांट-फटकार से नाराज होकर घर से बिना बताए निकल गई थीं. बच्चियों के अचानक गायब होने से परिवारों में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पांच विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया और तत्काल तलाश अभियान शुरू किया गया. पुलिस ने लगभग 110 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बच्चियों की लोकेशन का पता लगाया. जांच के दौरान पता चला कि बच्चियां पहले दिल्ली पहुंची थीं. पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट के वीडियो देखे थे और वहां खरीदारी करने की योजना बनाई थी. इसी उद्देश्य से वे घर से कुछ पैसे और बैग लेकर निकली थीं.