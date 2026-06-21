अलीगढ़ से दिल्ली मार्केटिंग करने के लिए घर से भागीं 4 बच्चियां, 15 घंटे के अंदर वृंदावन से बरामद
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 5:32 PM IST
अलीगढ़: जिले से 7 से 12 वर्ष की चार बच्चियां दिल्ली खरीददारी करने के लिए घर से निकल गईं. पुलिस ने सभी को 15 घंटे के भीतर बरामद कर लिया. पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बच्चियों को मथुरा के वृंदावन से खोज निकाला. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है.
जानकारी के अनुसार, सात से बारह वर्ष आयु वर्ग की चार बच्चियां, जिनमें दो सगी बहनें भी शामिल थीं, परिजनों की डांट-फटकार से नाराज होकर घर से बिना बताए निकल गई थीं. बच्चियों के अचानक गायब होने से परिवारों में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पांच विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया और तत्काल तलाश अभियान शुरू किया गया.
पुलिस ने लगभग 110 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बच्चियों की लोकेशन का पता लगाया. जांच के दौरान पता चला कि बच्चियां पहले दिल्ली पहुंची थीं. पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट के वीडियो देखे थे और वहां खरीदारी करने की योजना बनाई थी. इसी उद्देश्य से वे घर से कुछ पैसे और बैग लेकर निकली थीं.
हालांकि, बच्चियां सरोजिनी नगर में खरीदारी नहीं कर सकीं और बाद में मथुरा के वृंदावन पहुंच गईं. इनमें से एक बच्ची पहले भी वृंदावन जा चुकी थी, इसलिए उसने अन्य बच्चियों को वहां चलने के लिए प्रेरित किया. पुलिस ने बताया कि बच्चियों के पास सीमित संसाधन थे और इतनी कम उम्र में उनका अकेले यात्रा करना बेहद जोखिम भरा था. किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा उनका गलत फायदा उठाया जा सकता था.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि एक बच्ची के पास मोबाइल फोन था, जिसकी जानकारी उसके परिजनों को नहीं थी. गांव की एक पांचवीं बच्ची भी उनके साथ जाने की तैयारी में थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सकी. इसी वजह से पूरे मामले का खुलासा हो गया और समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई.
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा बच्चियों को बहकाने या बरगलाने जैसी बात सामने नहीं आई है. वर्तमान समय में बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट से काफी प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे मामलों में अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उनकी गतिविधियों पर सतर्क नजर रखनी चाहिए. पुलिस अब बच्चियों और उनके परिजनों की काउंसलिंग भी कराएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
यह भी पढ़ें: आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने भेजा 37 पन्नों का नोटिस