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सोनभद्र में अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी वैन; स्कूल से लौट रहे चार बच्चे घायल, सीएचसी में चल रहा इलाज

सोनभद्र : जिले के बभनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. शुक्रवार को चपकी क्षेत्र में स्थित निजी स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रहा वाहन मैरहवा बंधा के पास अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गया. वाहन में करीब एक दर्जन बच्चे सवार थे. बताया जा रहा है कि वाहन तीन बार पलटते हुए पानी में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों ने बिना देर किए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे में चार बच्चों के चोटें आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

क्षेत्राधिकारी विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि स्कूल वैन में 10 से 12 बच्चे से थे. चार बच्चों को चोट लगी है. बभनी सीएचसी में उनका इलाज किया जा रहा है. हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

घटना बभनी थाना क्षेत्र के बरवाटोला गांव के मैरहवा बंधा के समीप की है. राहगीरों के मुताबिक, शुक्रवार को चपकी स्थित निजी स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूली वाहन से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और तीन बार पलटते हुए बंधा में जा गिरा.