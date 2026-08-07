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पोखर में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 4 की मौत, एक की तलाश जारी

मोतिहारी में दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक पोखर में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक महिला और उसके चार बच्चे शामिल हैं. हालांकि मामले में आधिकारिक बयान और पुष्टि का इंतजार है. पोखर में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे: मृतक महिला की पहचान मोतिहारी जिले के बाभनौली पंचायत निवासी धर्मेन्द्र महतो की पत्नी सुशीला देवी के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों हड़कंप मच गया. सूचना के बाद अरेराज के अंचलाधिकारी और गोविंदगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मोतिहारी में 4 लोग डूबे (ETV Bharat) 4 की मौत, एक की तलाश जारी: प्रशासन और गोताखोरों की मदद से अब तक 4 शवों को बरामद कर लिया है, जबकि पांचवें शव की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है.