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पोखर में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 4 की मौत, एक की तलाश जारी

मोतिहारी में दर्दनाक हादसा हुआ है. महिला समेत चार बच्चों की पोखर में डूबने से मौत हो गई. रोहित राज की रिपोर्ट..

Four drowned in Motihari
मोतिहारी में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 2:19 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक पोखर में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक महिला और उसके चार बच्चे शामिल हैं. हालांकि मामले में आधिकारिक बयान और पुष्टि का इंतजार है.

पोखर में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे: मृतक महिला की पहचान मोतिहारी जिले के बाभनौली पंचायत निवासी धर्मेन्द्र महतो की पत्नी सुशीला देवी के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों हड़कंप मच गया. सूचना के बाद अरेराज के अंचलाधिकारी और गोविंदगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

Four drowned in Motihari
मोतिहारी में 4 लोग डूबे (ETV Bharat)

4 की मौत, एक की तलाश जारी: प्रशासन और गोताखोरों की मदद से अब तक 4 शवों को बरामद कर लिया है, जबकि पांचवें शव की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है.

घटना के कारणों को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिला अपने बच्चों के साथ पशुओं के लिए चारा काटने गई थी और उसी दौरान किसी कारणवश सभी पोखर में डूब गए.

क्या बोले थाना प्रभारी?: पुलिस दोनों संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके. घटना की सूचना मिलते ही अरेराज के अंचलाधिकारी (सीओ) और गोविंदगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी बरामद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गोविंदगंज थाना प्रभारी सचितानंद पांडे ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है.

"पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. अभी घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी."- सचितानंद पांडे, थाना प्रभारी, गोविंदगंज

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