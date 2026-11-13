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खेत की पानी की डिग्गी बनी काल, तीन सगी बहनों समेत चार बच्चों की डूबने से मौत

जैसलमेर सदर थाना ( ETV Bharat File Photo )

जैसलमेर : सदर थाना क्षेत्र के रूपसी गांव में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में बनी पानी की गहरी डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों और उनके ममेरे भाई की मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में मातम छा गया. चारों बच्चों के शव बाहर निकाल जवाहिर अस्पताल पहुंचाए गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.