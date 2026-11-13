खेत की पानी की डिग्गी बनी काल, तीन सगी बहनों समेत चार बच्चों की डूबने से मौत
सदर थाना के रूपसी गांव में पैर फिसलने से डूबते एक बच्चे को बचाने के लिए तीन बच्चे पानी में कूद गए.
Published : November 13, 2026 at 7:53 PM IST
जैसलमेर : सदर थाना क्षेत्र के रूपसी गांव में शुक्रवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में बनी पानी की गहरी डिग्गी में डूबने से तीन सगी बहनों और उनके ममेरे भाई की मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में मातम छा गया. चारों बच्चों के शव बाहर निकाल जवाहिर अस्पताल पहुंचाए गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
खेलते-खेलते डिग्गी में गिरी बच्ची : जानकारी के अनुसार सिपला निवासी नारायणराम भील की तीन बेटियां मोरू (16), धीया (14) और माया (12) इन दिनों छुट्टियों में अपने ननिहाल रूपसी आई हुई थीं. शुक्रवार दोपहर तीनों बहनें अपने ममेरे भाई रूपसी निवासी दिलीप (18) पुत्र अम्रतराम भील के साथ खेत में थीं. इसी दौरान बच्चे खेलते हुए पानी की डिग्गी के पास पहुंच गए. खेलते समय अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह डिग्गी के गहरे पानी में जा गिरी. उसे डूबता देखकर बाकी तीनों बच्चे भी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए. डिग्गी की गहराई अधिक होने के कारण चारों बच्चे पानी में डूब गए और बाहर नहीं निकल सके.
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घटना को लेकर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि यह तीनों लड़कियां सगी बहनें है और लड़का इनके मामा को बेटा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक बच्ची डिग्गी में गिरी और उसको बचाने के लिए बाकी बहन–भाई कूद गए, लेकिन तीनों की मौत हो गई. एसपी ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. हादसे के दौरान खेत में एक छोटा बच्चा भी मौजूद था. उसने चारों बच्चों को डिग्गी में डूबते देखा तो घबराकर पास के खेतों में काम कर रहे लोगों के पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे तथा बच्चों को बचाने के प्रयास शुरू किए.
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जेसीबी की मदद से तोड़ी डिग्गी : सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल जेठाराम ने बताया कि डिग्गी काफी गहरी होने के कारण बच्चों को तत्काल बाहर निकालना संभव नहीं हो पाया. मौके पर जेसीबी बुलवाई गई. जेसीबी की मदद से डिग्गी को तोड़कर पानी खाली कराया गया, जिसके बाद चारों बच्चों के शव बाहर निकाले जा सके. रेस्क्यू के बाद परिजन और ग्रामीण चारों बच्चों को लेकर जवाहिर अस्पताल पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई.
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