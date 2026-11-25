गोरखपुर में अटल आवासीय विद्यालय से चार बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई, मंडलायुक्त ने मांगी रिपोर्ट
मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:50 PM IST
गोरखपुर : अटल आवासीय विद्यालय, सहजनवां में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले चार विद्यार्थियों के मामले को मंडलायुक्त/कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने गंभीरता से लिया है. आयुक्त सभागार में बुधवार को मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मंडलायुक्त चार विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की वजह पूछी. जिसके बाद मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए चारों विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. केवल सीट रिक्त होने के आधार पर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना पर्याप्त नहीं है. मंडलायुक्त एवं मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई.
इस सत्र में कक्षा छह के लिए 140 विद्यार्थियों और कक्षा नौ के लिए चार विद्यार्थियों का प्रवेश प्रस्तावित है. कक्षा नौ की चार सीटें पूर्व में अध्ययनरत चार विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारण रिक्त हुई हैं. इन सीटों पर नए छात्र-छात्राओं के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी.
बैठक में मंडलायुक्त ने प्रवेश परीक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट किया कि अटल आवासीय विद्यालय का उद्देश्य श्रमिक परिवारों और कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है. ऐसे में योजना का लाभ वास्तविक पात्र बच्चों तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए केवल आवेदन आने का इंतजार करने के बजाय विभागों को स्वयं सक्रिय होकर पात्र परिवारों तक पहुंचना होगा.
मंडलायुक्त ने श्रम विभाग को निर्देश दिया कि विभाग की ओर से संचालित सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए. उप श्रमायुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को विशेष रूप से निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए. पात्र बच्चों और उनके अभिभावकों को विद्यालय में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए.
उन्होंने कहा कि पात्रता रखने वाले परिवारों को जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. संबंधित विभाग आपसी समन्वय से ऐसे बच्चों की पहचान करें और उनके अभिभावकों को आवेदन के लिए प्रेरित करें. मंडल स्तरीय प्रवेश परीक्षा में अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. प्रवेश परीक्षा का आयोजन पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का समय से निर्वहन करें.
उन्होंने कुशीनगर की श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया. साथ ही अध्ययनरत छात्राओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी पढ़ाई, रहने की व्यवस्था और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. इस निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है.
बैठक के दौरान प्रवेश परीक्षा के अलावा अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई तो कुछ संबंधित अधिकारी संतोषजनक और तथ्यपरक जवाब नहीं दे सके. इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई. उन्होंने एक सप्ताह बाद पुनः बैठक आयोजित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगली बैठक में सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों, ताकि लंबित विषयों पर प्रभावी निर्णय लिया जा सके.
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