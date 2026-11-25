ETV Bharat / state

गोरखपुर में अटल आवासीय विद्यालय से चार बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई, मंडलायुक्त ने मांगी रिपोर्ट

मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : अटल आवासीय विद्यालय, सहजनवां में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले चार विद्यार्थियों के मामले को मंडलायुक्त/कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने गंभीरता से लिया है. आयुक्त सभागार में बुधवार को मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मंडलायुक्त चार विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की वजह पूछी. जिसके बाद मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए चारों विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. केवल सीट रिक्त होने के आधार पर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना पर्याप्त नहीं है. मंडलायुक्त एवं मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई.