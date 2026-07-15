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संभल में गंगा नदी में बहने लगे 4 बच्चे, ग्रामीणों ने 3 को बचाया; एक बच्चा लापता, रेस्क्यू जारी

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन गंगा घाट पर पहुंच गए.

संभल में गंगा नदी में बहने लगे 4 बच्चे, 1 लापता.
संभल में गंगा नदी में बहने लगे 4 बच्चे, 1 लापता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:41 AM IST

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संभल: जिले में गंगा नदी में नहाने नहीं, बल्कि पशुओं को निकालने उतरे चार किशोरों के साथ बड़ा हादसा हो गया. गंगा के तेज बहाव में एक किशोर लापता हो गया, जबकि तीन अन्य किशोरों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.

पूरा मामला संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र स्थित असदपुर गंगा घाट पर मंगलवार को हुआ. गांव के 4 किशोर अपने पशुओं को चराने के लिए गंगा किनारे गए थे. इसी दौरान पशु गंगा नदी पार दूसरी ओर पहुंच गए. पशुओं को वापस लाने के लिए चारों किशोर गंगा में उतर गए.

बताया जा रहा है कि गंगा का बहाव काफी तेज था. तेज धारा में चारों किशोर बहने लगे. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत साहस दिखाते हुए तीन किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक किशोर तेज बहाव में लापता हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन गंगा घाट पर पहुंच गए. लापता किशोर की तलाश के लिए ग्रामीण लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं.

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की गई. इस हादसे के बाद असदपुर गंगा घाट पर कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है.

जूनावई थाना प्रभारी धीरज नागर ने बताया कि यह 4 बच्चे गाय भैंसों को रामघाट गंगा घाट की तरफ घास चरने को लेकर गए थे. तभी कुछ देर बाद इन बच्चों के पशु गंगा नदी से दूसरी पर चले गए उन्हीं को वापस लाने के लिए गंगा नदी में उतरे.

तेज बहाव होने के कारण चारों बच्चे पानी के बहाव में बह गए वहां पर मौजूद ग्रामीणों के द्वारा रेस्क्यू कर 3 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया है. एक बच्चा सुमित पुत्र दिनेश कुमार का अभी लापता है. तलाश जारी है.

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