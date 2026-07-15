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संभल में गंगा नदी में बहने लगे 4 बच्चे, ग्रामीणों ने 3 को बचाया; एक बच्चा लापता, रेस्क्यू जारी

संभल में गंगा नदी में बहने लगे 4 बच्चे, 1 लापता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: जिले में गंगा नदी में नहाने नहीं, बल्कि पशुओं को निकालने उतरे चार किशोरों के साथ बड़ा हादसा हो गया. गंगा के तेज बहाव में एक किशोर लापता हो गया, जबकि तीन अन्य किशोरों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है. पूरा मामला संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र स्थित असदपुर गंगा घाट पर मंगलवार को हुआ. गांव के 4 किशोर अपने पशुओं को चराने के लिए गंगा किनारे गए थे. इसी दौरान पशु गंगा नदी पार दूसरी ओर पहुंच गए. पशुओं को वापस लाने के लिए चारों किशोर गंगा में उतर गए. बताया जा रहा है कि गंगा का बहाव काफी तेज था. तेज धारा में चारों किशोर बहने लगे. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत साहस दिखाते हुए तीन किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक किशोर तेज बहाव में लापता हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन गंगा घाट पर पहुंच गए. लापता किशोर की तलाश के लिए ग्रामीण लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं.