वाराणसी में गंगा में डूबे 4 बच्चे, 3 बच्चों को बचाया गया; एक की तलाश जारी

गोताखोर और जल पुलिस की मदद से डूबे बच्चे की तलाश की जा रही.

वाराणसी में गंगा मे डूबे 4 बच्चे.
वाराणसी में गंगा मे डूबे 4 बच्चे. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:14 AM IST

Updated : October 15, 2025 at 8:09 AM IST

वाराणसी: रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद के पास मंगलवार शाम को गंगा में स्नान करने गए 4 बच्चे डूबने लगे. डूब रहे तीन बच्चों को स्थानीय मल्लाह द्वारा जान पर खेलकर बचा लिया गया. हालांकि एक बच्चे की तलाश जारी है. घटना की सूचना पर पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा में स्नान कर रहे बच्चों को वहां मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने किसी की बात नहीं मानी. इसके बाद सभी डूबने लगे. मौके पर पहुंचे परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल रहा.

वाराणसी के सुजाबाद निवासी साहिल गुप्ता (14) पुत्र विजय गुप्ता अपने 4 दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए घर से निकला था. इसके बाद चारों दोस्त घर लौटे और चारों मंगलवार शाम 4 बजे घाट की तरफ स्नान करने पहुंचे गए. इसकी जानकारी परिवार वालों को भी नहीं थी.

स्थानीय नाविक नारायण माझी ने बताया कि साहिल, सुंदर, आयुष्मान और पवन नामक बच्चों को गंगा में नहाने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और नहाने लगे. सभी की उम्र 14-15 साल के बीच थी.

नारायण माझी ने बताया कि जब चारों डूबने लगे तो बचाने के लिए शोर मचाने लगे. चारों की आवाज सुन नारायण माझी ने जान की परवाह किए बगैर गोता लगाया और तीन बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया. लेकिन साहिल का कहीं पता नहीं चला. रेस्क्यू टीमें साहिल गुप्ता की तलाश कर रही हैं.

सूचना पर पहुंचे सूजाबाद चौकी प्रभारी प्रशांत पांडेय ने बताया कि स्थानीय गोताखोर और जल पुलिस की मदद से डूबे बच्चे की तलाश की जा रही है. NDRF की टीम भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.

Last Updated : October 15, 2025 at 8:09 AM IST

