मुजफ्फरनगर में चार अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती परीक्षा छूटी; Google Maps से पहुंच गये शामली, SP सिटी बोले- "लेटर लिखकर लेंगे जानकारी"
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 7:21 PM IST
मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी ने कई अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया. आरोप है कि गूगल मैप (Google Maps) पर गलत लोकेशन दिखाई देने के चलते गाजियाबाद और हापुड़ जिलों से आये चार अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके और उनकी परीक्षा छूट गई.
जानकारी के मुताबिक, अभ्यर्थियों की परीक्षा सुबह की पहली पाली में नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में आयोजित थी. अभ्यर्थियों के मुताबिक, चारों अभ्यर्थी बाइक पर सवार होकर परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हुए थे और रास्ता जानने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया था. आरोप है कि गूगल लोकेशन ने उन्हें मुजफ्फरनगर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के बजाय जनपद शामली के एक गांव के जंगल क्षेत्र में पहुंचा दिया.
उन्होंने बताया कि काफी समय बर्बाद होने के बाद अभ्यर्थियों को एहसास हुआ कि वह गलत स्थान पर पहुंच गए हैं. इसके बाद वे तेजी से परीक्षा केंद्र की ओर लौटे, लेकिन तब तक परीक्षा शुरू हो चुकी थी और उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. परीक्षा छूटने से अभ्यर्थियों में निराशा और रोष देखने को मिला.
इसके बाद चारों अभ्यर्थी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराया. जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास भेजा. बाद में अभ्यर्थियों की मुलाकात एसपी सिटी अमृत जैन से हुई, जिन्होंने उनकी बात सुनी और उन्हें संतुष्ट किया.
एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी तथा गूगल को भी पत्र भेजा जाएगा. पत्र के माध्यम से यह पूछा जाएगा कि संबंधित परीक्षा केंद्र की लोकेशन के स्थान पर अभ्यर्थियों को शामली क्षेत्र की लोकेशन क्यों दिख रही थी?
उन्होंने बताया कि इस मामले में दो अभ्यर्थी हापुड़ और दो गाजियाबाद जनपद के निवासी हैं, जिनकी परीक्षा छूटी है. भर्ती बोर्ड से भी इस संबंध में वार्ता की जा रही है.
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