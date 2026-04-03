मेरठ के मखदुमपुर गंगा घाट में डूबे 4 भाइयों को नहीं मिला सुराग, सर्च ऑपरेशन जारी
बुजुर्ग महिला रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में गए युवक नदी में स्नान करने के दौरान तेज बहाव में बह गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 8:16 AM IST
मेरठ : हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गंगा घाट पर शुक्रवार को बहे चारों युवकों की अभी कोई सुराग नहीं मिला है. सभी बुजुर्ग महिला रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद गंगा में नहाने गए थे. बहरहाल गोताखोरों की मदद से चारों युवकों की तलाश की जा रही है. पुलिस और परिजन मौके पर मौजूद हैं. एक ही परिवार के चार युवकों के गंगा में डूबने की खबर से गांव में सन्नाटा पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बताया गया कि बीते शुक्रवार को मखदुमपुर गांव के गंगा घाट पर कुछ लोग इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ चौकी के गांव जलालपुर निवासी बुजुर्ग महिला भगवती का अंतिम संस्कार करने गए हुए थे. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद लोग गंगा नदी में स्नान के लिए उतरे. इसी दौरान पांच युवक खुद को संभाल नहीं पाए और गंगा के तेज बहाव में बहने लगे. आसपास मौजूद लोगों की आंखों के सामने चारों युवक लहरों में ओझल हो गए. लोगों ने किसी तरह एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. घटना की पुलिस को भी सूचना दी गई. इसके बाद सीओ मवाना पंकज लवानिया दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे.
सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ चौकी के गांव जलालपुर की निवासी बुजुर्ग भगवती की आकस्मिक मौत के बाद परिवार और गांव समाज के लोग उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मखदुमपुर गंगा घाट पर पहुंचे थे. अंतिम संस्कार के बाद भगवती देवी के भांजे के बच्चे अभिषेक, हिमांशु अपने चचेरे भाइयों दीपांशु, प्रियांशु और प्रदीप के साथ गंगा नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन बहाव ज्यादा होने की वजह से पांचों बहने लगे. लोगों ने डूबता देखा तो रिश्तेदार राहुल ने किसी तरह प्रदीप को बचा लिया, लेकिन बाकी चारों युवक बह गए. गंगा में बहे युवकों की तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम संतोष सिंह, तहसीलदार निरंकार सिंह व नायब तहसीलदार नितेश सैनी भी मौके पर पहुंचे. वाइल्ड लाइफ की मोटरबोट से भी तलाश की जा रही है.
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