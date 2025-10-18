ETV Bharat / state

यूपी से निकलते ही योगी का खौफ हुआ खत्म, हिमाचल में HRTC ड्राइवर-कंडक्टर को बीच सड़क पर पीटा

कांगड़ा: जिला के रानीताल में एचआरटीसी वॉल्वो बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट के आरोप में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना शुक्रवार रात की है, जिसकी सूचना मिलने पर रानीताल पुलिस ने मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया है.

जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की वॉल्वो बस चंडीगढ़ से धर्मशाला आ रही थी और रात करीब 10.30 बजे देहरा के दरकाटा में उत्तराखंड नंबर की कार में सवार युवकों ने बीच सड़क गाड़ी लगाकर एचआरटीसी बस को रोका. इसके बाद युवकों ने मारपीट शुरू कर दी. सूचना मिलते ही रानीताल पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और चारों युवकों को हिरासत में लिया.

उधर, डीएम एचआरटीसी डिवीजन धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि 'पिछले कल यूके नंबर की गाड़ी में बैठे युवकों ने चंडीगढ़ से धर्मशाला आ रही बस को रोका और चालक परिचालक के साथ मारपीट भी की, उसके तुरंत बाद एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने एसपी कांगड़ा को घटना की जानकारी दी. बस के परिचालक ने युवकों के खिलाफ रानीताल पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाई है. कानून के तहत युवकों पर कार्रवाई की गई है. चारों का मेडिकल करवाया गया है. मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.'

यात्रियों ने शांत करवाया झगड़ा

मारपीट के दौरान बस में बैठे यात्री भयभीत हो गए और कई लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. कुछ यात्रियों ने तुरंत 112 हेल्पलाइन और एचआरटीसी अधिकारियों को सूचना दी. काफी देर तक सड़क पर हंगामा होने के कारण जाम लगा रहा. बस में सवार लोगों ने बताया कि कार चालक कार को काफी देर से कभी बस के आगे कभी पीछे करके वोल्वो बस चालक को परेशान कर रहा था. आखिरी में कार चालक ने दरकाटा के पास बस को ओवरटेक कर उसके सामने अपनी गाड़ी रोक दी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चालक और कंडक्टर से मारपीट की. युवक शराब के नशे में लग रहे थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और मामला शांत करवाया. मौके पर तनाव का माहौल हाे गया था, जिसे बाद में पुलिस ने आकर शांत करवाया.