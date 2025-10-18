यूपी से निकलते ही योगी का खौफ हुआ खत्म, हिमाचल में HRTC ड्राइवर-कंडक्टर को बीच सड़क पर पीटा
कांगड़ा में ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है. यूपी के चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 11:52 AM IST
कांगड़ा: जिला के रानीताल में एचआरटीसी वॉल्वो बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट के आरोप में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना शुक्रवार रात की है, जिसकी सूचना मिलने पर रानीताल पुलिस ने मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया है.
जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की वॉल्वो बस चंडीगढ़ से धर्मशाला आ रही थी और रात करीब 10.30 बजे देहरा के दरकाटा में उत्तराखंड नंबर की कार में सवार युवकों ने बीच सड़क गाड़ी लगाकर एचआरटीसी बस को रोका. इसके बाद युवकों ने मारपीट शुरू कर दी. सूचना मिलते ही रानीताल पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और चारों युवकों को हिरासत में लिया.
उधर, डीएम एचआरटीसी डिवीजन धर्मशाला पंकज चड्डा ने बताया कि 'पिछले कल यूके नंबर की गाड़ी में बैठे युवकों ने चंडीगढ़ से धर्मशाला आ रही बस को रोका और चालक परिचालक के साथ मारपीट भी की, उसके तुरंत बाद एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने एसपी कांगड़ा को घटना की जानकारी दी. बस के परिचालक ने युवकों के खिलाफ रानीताल पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाई है. कानून के तहत युवकों पर कार्रवाई की गई है. चारों का मेडिकल करवाया गया है. मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.'
यात्रियों ने शांत करवाया झगड़ा
मारपीट के दौरान बस में बैठे यात्री भयभीत हो गए और कई लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. कुछ यात्रियों ने तुरंत 112 हेल्पलाइन और एचआरटीसी अधिकारियों को सूचना दी. काफी देर तक सड़क पर हंगामा होने के कारण जाम लगा रहा. बस में सवार लोगों ने बताया कि कार चालक कार को काफी देर से कभी बस के आगे कभी पीछे करके वोल्वो बस चालक को परेशान कर रहा था. आखिरी में कार चालक ने दरकाटा के पास बस को ओवरटेक कर उसके सामने अपनी गाड़ी रोक दी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चालक और कंडक्टर से मारपीट की. युवक शराब के नशे में लग रहे थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया और मामला शांत करवाया. मौके पर तनाव का माहौल हाे गया था, जिसे बाद में पुलिस ने आकर शांत करवाया.
पुलिस इन युवकाें काे किया गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार पुलिस चौकी रानीताल को 112 हेल्पलाइन के माध्यम से उक्त मामले की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची. कार सवार युवक मारपीट करने के बाद वहां से फरार हो चुके थे, बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. चारों हमलावरों की पहचान कर ली है और चारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
एचआरटीसी उपाध्यक्ष ने जताया रोष
हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने 'इस घटना को बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि बस चालक और परिचालक पर हमला न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है. निगम चालक-परिचालक की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हिम्मत कोई न कर सके.'
ये भी पढ़ें: हिमाचल में इन परिवारों को दो लाख रुपये देगी सरकार, 31 मार्च तक उठा सकते हैं फायदा