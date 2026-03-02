ETV Bharat / state

यूपी के बहराइच में घर के ही लाल ने बिछा दी लाशें, जानें खूनी वारदात की दिल दहला देने वाली वज़ह

नाराज बेटे ने मां-बाप, दादी व बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. ( ETV Bharat )

बहराइच: यूपी के बहराइच जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इसमें जमीन बिक्री का पैसा न मिलने से नाराज बेटे ने मां-बाप, दादी व बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है. इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, एहतिहात के तौर पर भारी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. हत्या आरोपी को चोटें आई हैं, जिसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भेजा गया है.

नाराज बेटे ने मां-बाप, दादी व बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की. (ETV Bharat)

जनपद के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बसंतपुर रुदल राम गांव इलाके में पैसों के लिए सनकी बेटे ने कुल्हाड़ी से हत्या कर चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया. सभी घायल चीखते-चिल्लाते रहे, मगर वहशी बेटा तब तक शांत नहीं हुआ, जब तक सभी की मौत नहीं हो गई.

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी को अभियुक्त निरंकार के भाई गुरुदेव ने ये रिपोर्ट लिखाई है. रिपोर्ट के मुताबिक रामगांव में रात करीब 12 बजे शोर सुनकर जब गुरुदेव अपने कमरे से बाहर आया, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई निरंकार पिता द्वारा बेची गयी जमीन व गहने के पैसे को लेकर विवाद कर रहा था. इसी दौरान आवेश में आकर निरंकार ने कुल्हाड़ी से हमला कर माता-पिता, दादी और बहन को गम्भीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद हमले में घायल चारों की मौत हो गई.

रिपोर्ट के अनुसार निरंकार ने इसके साथ ही जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से गुरुदेव के सिर पर भी वार किया. इस वारदात के समय गुरुदेव का लड़का आजाद भी वहां था. आजाद के शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गये.