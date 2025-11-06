ETV Bharat / state

बिहारशरीफ में बवाल, पर्ची बांटने का आरोप.. हिरासत में 4 BJP कार्यकर्ता

पर्ची बांट रहे BJP के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. डॉ. सुनील कुमार ने SI पर 'RJD समर्थक' होने का आरोप लगाया.

BJP WORKERS DETAINED IN NALANDA
नालंदा में सुरक्षा चुस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 12:09 PM IST

नालंदा : बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है. नालंदा में वोटिंग के दौरान हल्का हंगामा देखने को मिला है. इसी बीच चार बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. बिहारशरीफ के अंबेर बूथ संख्या 226-232 के पास का यह मामला है.

BJP के 4 कार्यकर्ता हिरासत में : नालंदा मुख्यालय बिहारशरीफ में पहले चरण के मतदान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर बवाल हो गया. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में बूथ संख्या 226 से 232 के पास पर्ची बांट रहे चार लोगों को बिहार थाना के एसआई रवि कुमार ने हिरासत में ले लिया.

BJP WORKERS DETAINED IN NALANDA
मतदान करने पहुंचे मतदाता (ETV Bharat)

BJP प्रत्यशी ने SI पर लगाया आरोप : बिहार शरीफ से बीजेपी प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार ने सब इंस्पेक्टर पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दारोगा जानबूझकर परेशान कर रहे हैं. डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि वे अंबेर तीन-मुहानी पर थे, जहां उनके कार्यकर्ता वोटर्स स्लिप बांट रहे थे, जिस पर उनका नाम और नंबर था.

BJP WORKERS DETAINED IN NALANDA
कतार में खड़े लोग (ETV Bharat)

''शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था. पता नहीं दारोगा को हमसे क्या दुश्मनी है. एसआई रवि कुमार ने हमारे चार लड़कों को उठा लिया और धमकाते हुए कहा कि तुम लोगों को यहां काम नहीं करने देंगे, वोट देने नहीं देंगे.''- डॉ. सुनील कुमार, बीजेपी प्रत्याशी, बिहार शरीफ

'जनप्रतिनिधि से हुई हाथापाई' : इधर, वार्ड 16 के पार्षद प्रतिनिधि आशीष रंजन ने बताया कि वे लोग बूथ से करीब 150 मीटर की दूरी पर थे. उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा घर-घर पर्ची नहीं पहुंचाई गई थी, इसलिए वे मतदाताओं की मदद के लिए पर्ची बनाकर दे रहे थे.

BJP WORKERS DETAINED IN NALANDA
सुनील कुमार वोटिंग करने के बाद (ETV Bharat)

आशीष रंजन ने आरोप लगाया कि दारोगा ने जबरदस्ती चार लोगों को हिरासत में लिया और सारा सामान (वोटर लिस्ट, पर्ची) भी ले गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआई रवि कुमार ने उन्हें जानने-पहचानने के बावजूद उनके साथ हाथापाई की और धमकी दी.

''सूचना मिली है. जानकारी प्राप्त करने के लिए घटनास्थल पर जा रहे हैं. मामले की जांच की जा रही है. ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है.''- सम्राट दीपक, बिहार थाना प्रभारी

पहले फेज में इन 18 जिलों में वोटिंग : बिहार में पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया शामिल है.

TAGGED:

CLASH IN NALANDA BIHAR SHARIF
नालंदा में बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR
SUNIL KUMAR BIHAR SHARIF
BIHAR ELECTION 2025
BJP WORKERS DETAINED IN NALANDA

