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मिर्जापुर में चार बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, बिहार के पते पर बनवाया था फर्जी आधार और पैन कार्ड

पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, कटरा पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग करते समय फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भारत में रह रहे चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है.

सभी क्रेशर प्लांट में काम करते थे. बांग्लादेश से 2021 में पश्चिम बंगाल के रास्ते निकले थे. दलाल के माध्यम से भारत पहुंचे थे. इनके पास से मोबाइल फोन, बांग्लादेशी पहचान दस्तावेज के साथ भारत के फर्जी तरीके से बनवा रखे आधार कार्ड को भी बरामद हुए हैं.

मिर्जापुर : कटरा कोतवाली पुलिस ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि वे काम करने के उद्देश्य से यहां आए थे. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में शब्बीर हुसैन, मो. सबूज, नरेशदास और जय दास शामिल हैं. ये सभी बांग्लादेश के रंगपुर प्रांत के ठाकुरगंज थाना पीरगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं.

मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सबूज हुसैन दनाजपुर पीरगंज जिला ठाकुरगांव बांग्लादेश बताया. कहा मेरा भाई सब्बीर हुसैन दो और बांग्लादेशी को लाया है. हम सभी क्रेशर प्लांट डगमगपुर में काम करते हैं. पुलिस ने सबूज की निशानदेही पर डगमगपुर से तीन को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ बताया, 2021 में बांग्लादेश सीमा की नदी पार कर पश्चिम बंगाल के रायगंज पहुंचे. वहां से कलियागंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से पहले आगरा गए और काम की तलाश में आगरा से मिर्जापुर आए. डगमगपुर पड़री में पीके क्रेशर पर पहचान छुपा कर काम कर रहे थे.

सब्बीर और साबूज ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर ग्राम दौसती पोस्ट सौंधी जिला कैमूर बिहार के पत्ते पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाया था. तब से प्रदीप सिंह के क्रेशर पर काम कर रहे थे.

इसके पहले नागौर जिला में भी क्रेशर स्टोन में काम कर चुके हैं. गिरफ्तार बांग्लादेशी में शब्बीर हुसैन सबूज हुसैन सगे भाई हैं. इनके साथ नरेश दास और जय दास भी गिरफ्तार किए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है.

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