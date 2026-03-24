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बरेली में देह व्यापार के आरोप में चार गिरफ्तार; पुलिस ने मकान में की छापेमारी, व्हाट्सएप के माध्यम से करते थे संपर्क

इंस्पेक्टर किला राजेश कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में दो महिलाओं सहित दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है.

बरेली में चार आरोपी गिरफ्तार
बरेली में चार आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 6:09 PM IST

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बरेली : जिले के किला थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से दो महिला और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है.




पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 23 मार्च 2026 को चौकी क्षेत्र बाकरगंज में एक मकान में अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना किला पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की.



छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो महिला समेत दो पुरुष मोनिश और चांद को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को एक मकान से आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.



पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह ग्राहकों से 500 से 1000 रुपये तक वसूलते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लोगों को बुलाया जाता था.

एक आरोपी ने बताया कि उसने मौके पर दो हजार रुपये का भुगतान भी किया था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस गैंग के माध्यम से लंबे समय से देह व्यापार कराया जा रहा था. फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है.

इंस्पेक्टर किला राजेश कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में दो महिलाओं सहित दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.


यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद के पारस होटल में चल रहा था देह व्यापार का गोरखधंधा; छापेमारी में 4 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार

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