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बरेली में देह व्यापार के आरोप में चार गिरफ्तार; पुलिस ने मकान में की छापेमारी, व्हाट्सएप के माध्यम से करते थे संपर्क

बरेली : जिले के किला थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से दो महिला और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है.









पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 23 मार्च 2026 को चौकी क्षेत्र बाकरगंज में एक मकान में अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना किला पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की.





छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो महिला समेत दो पुरुष मोनिश और चांद को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को एक मकान से आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.





पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह ग्राहकों से 500 से 1000 रुपये तक वसूलते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लोगों को बुलाया जाता था.